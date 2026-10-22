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[뉴스분석] '조희대 탄핵' 신중론에 친청계 반발… 여권 주도권 놓고 '샅바 싸움'

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AI 핵심 요약

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  • 22일 민주당 지도부가 조희대 대법원장 탄핵에 신중론을 유지했다
  • 정청래 등 친청계 인사들은 즉각적인 탄핵 추진을 촉구했다
  • 지도부는 국정조사 후 탄핵하는 단계적 대응을 검토했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 지도부 '先 국정조사' 기류...김민석 속도조절 시사
친청계 반발..."탄핵 사유 넘치는데 시간 끌 상황인가"
"친청계, 강성 지지층 결집 전략…김민석 고심 깊을 것"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 조희대 대법원장 탄핵 추진 여부를 두고 더불어민주당 지도부가 '역풍 우려'를 이유로 속도 조절 및 신중론을 유지하자, 정청래 의원을 비롯한 친청(친정청래)계 인사들이 즉각적인 탄핵 추진을 촉구하며 김민석 대표 체제를 거세게 압박하고 있다.

조 대법원장 탄핵 공방이 단순한 사법개혁 추진을 넘어, 차기 총선을 앞두고 여권 내부의 주도권을 둘러싼 복잡한 역학 관계와 얽혀 있다는 분석이 나온다.

김민석 더불어민주당 대표와 정청래 의원이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 대화를 나누고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆민주당 지도부 '先 국정조사' 기류...정청래 "화끈한 탄핵 결정이 최상책" 반박

22일 정치권에 따르면 민주당 원내 지도부가 조 대법원장의 탄핵 추진과 관련해 국정조사를 거론하며 신중론에 무게를 두자, 정 의원을 비롯한 친청계 인사들은 "시간 끌기"라고 반발하고 나섰다.

김민석 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 채널 '민주당티비'에 출연해 "탄핵을 위해서는 국민의 동의와 동감이 매우 중요하다. 이 부분에 대해서는 설득과 설명의 과정을 충분히 거치겠다"며 속도 조절 가능성을 내비쳤다

이어 "국민 설득력을 높이기 위한 사전 조치가 필요하다"며 "그런 과정의 일환으로 국정 조사도 지금 당내에서 제기가 되고 있다. 차근차근 해 나가겠다"고 말했다.

정 의원은 지난 21일 자신의 페이스북을 통해 조 대법원장의 즉각적인 탄핵을 요구하며 전방위적인 압박에 불을 지폈다.

그는 "탄핵 사유는 차고 넘치며 그의 정치행위는 이미 도를 넘었다"며 "사법부 독립이라는 본질에 편승한 정치적 주장에 불과하다"고 직격했다.

나아가 지도부가 검토하는 국정조사 카드에 대해서도 선을 그었다. 그는 "후폭풍 운운하며 국정조사 카드를 꺼내봤자 국민들은 민주당의 의도를 눈치채고 '조희대 탄핵 안 하려고 저러는구나'라고 의심한다"며 "지금 화끈하게 조희대 탄핵을 결정하는 것이 최상책"이라고 거듭 촉구했다.

조희대 대법원장이 6일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처 등에 대한 국정감사에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆친청계도 반발..."탄핵 사유 넘치는데 시간 끌 상황인가"

친청계의 반발은 최고위원회 내부에서도 분출했다. 최민희 수석최고위원은 페이스북에 "탄핵 신중론을 존중하지만 동의하기 힘들다. 탄핵 사유가 넘치기 때문"이라고 적었다.

한민수 최고위원도 SBS 라디오에서 "저희들이 자진 사퇴를 그동안 많이 요구해왔다. 그런데 지금 더 시간을 끌 수 있는 상황인가"라며 "업무추진비 논란은 분명히 탄핵 소추 사유에 해당될 수 있다"고 했다

그럼에도 원내지도부는 정국 파장과 여론의 향방을 세밀하게 저울질하며 속도 조절에 무게를 두고 있다.

지도부는 조 대법원장에 대한 무리한 탄핵이 자칫 사법부 전체와의 전면전으로 비치거나 중도층의 이탈을 불러일으킬 수 있다는 정치적 부담을 안고 있다.

이에 따라 곧바로 탄핵안을 발의하기보다는 국정조사 등을 먼저 실시해 명분을 축적하고, 대법원장의 직무 위법성에 대한 객관적 증거와 여론의 지형을 확인하는 '단계적 대응' 방안을 검토 중이다.

김민석 더불어민주당 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆"친청계, 강성 지지층 결집 전략…김민석 고심 깊을 것"

정치권에선 이번 갈등 양상을 두고, 하락세를 보이는 대통령 및 정당 지지율 속에서 당내 주도권을 둘러싼 미묘한 '샅바 싸움'이 본격화된 것으로 진단하고 있다.

한 민주당 관계자는 기자와의 통화에서 "이재명 대통령 지지율과 당 지지율이 주춤하는 국면에서 친청계가 선명한 목소리를 내는 것은 강성 지지층 결집을 유지하기 위한 너무나 당연한 수순"이라고 분석했다.

이어 "특히 정 전 대표의 경우 강성 당원과 지지층을 향해 끊임없이 존재감을 각인시키며 본인의 정치적 입지를 탄탄하게 다지는 계기가 되기 때문에 현재 위치에서 전혀 손해 볼 것이 없다"고 분석했다.

반면 당권을 거머쥔 김 대표의 입장에선 원내 안정과 개혁 입법을 이끌어내야 하는 동시에, 중도층의 표심까지 아울러야 하는 무거운 책무를 안고 있다.

한 민주당 재선 의원은 기자에게 "김 대표 입장에서는 강경파의 즉각적인 탄핵 요구를 무시할 수도 없고, 그렇다고 무작정 수용하자니 중도층 이탈과 역풍이라는 부작용을 마주할 수 있는 상황"이라고 귀띔했다.

박창환 장안대 특임교수는 기자와 통화에서 "김 대표 입장에선 답답한 상황일 것"이라며 "정 전 대표는 개혁 목소리를 낼수록 소위 전통적 지지층에 기대어 갈 수 있지만 김 대표는 중도층도 포섭해야 하고 강성 지지층도 쫓아가야 한다. 고심이 깊을 수밖에 없다"고 진단했다. 

seo00@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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