중진 박지원 "李대통령, 잠 좀 주무시는 것이 좋다"…언어 정제도 당부

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직접 소통 긍정 평가하며 충분한 휴식 권유

"대통령 언어를 썼으면 좋겠다"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 5선 중진 박지원 더불어민주당 의원이 이재명 대통령의 잦은 소셜네트워크서비스(SNS) 활동에 대해 국민과 직접 소통한다는 점에서는 긍정적으로 평가하면서도 충분한 휴식과 신중한 언어 사용이 필요하다고 조언했다.

박 의원은 22일 BBS 라디오 '정혜승의 아침저널'에 출연해 "(이 대통령이) 잠 좀 주무시는 것이 좋다고 본다"며 "대통령은 좀 휴식이 필요하다"고 말했다.

박지원 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이는 진행자가 이 대통령의 잦은 SNS 활동을 언급하며 주변에서 대통령이 잠을 좀 잤으면 좋겠다는 이야기가 나온다고 질문한 데 따른 답변이다.

박 의원은 대통령의 휴식과 건강 관리에 대한 필요성을 강조하며 "새 비서실장한테 '대통령의 심기 관리도 잘해라'라고 제가 공개적으로 요구했다"고 밝혔다.

박 의원은 전날 JTBC '이가혁 라이브'에 출연해서도 이 대통령의 SNS 활동을 둘러싼 논란에 대해 자신의 입장을 밝힌 바 있다.

그는 대통령이 SNS 사용을 줄여야 한다는 지적과 관련해 "현재 세계적 대통령, 지도자들이 전부 SNS를 즐겨 한다"며 "이 대통령도 직접 국민들에게 호소하는 긍정적인 면이 있다. 직접 하시겠다는데 뭐가 나쁜가"라고 말했다.

다만 대통령이라는 직책에 걸맞은 표현을 사용할 필요가 있다는 점도 짚었다. 박 의원은 "그래도 대통령이니까 대통령 언어를 썼으면 좋겠다"고 했다. 진행자가 표현을 좀 더 정제해야 한다는 뜻인지 묻자 "그렇다"고 답했다.

그러면서도 SNS를 통한 소통 자체는 계속돼야 한다는 입장을 유지했다. 박 의원은 SNS에 대해 "활용해야 한다. 얼마나 좋은 직접 소통인가"라고 강조했다.

자신 역시 SNS를 활발히 이용하고 있다며 "보좌관들이 '그만하십쇼'라고 말린다"고 소개했다. 이어 "그런 얘기를 해도 내가 직접 호소할 수 있는 것은 이 길 아닌가"라고 덧붙였다.

이 대통령은 최근 SNS 활동을 둘러싼 논란에도 국민과의 직접 소통을 확대하겠다는 뜻을 분명히 했다. 그러면서 국민과의 직접 소통을 자신을 살려줄 수 있는 '숨구멍'에 비유했다.

이 대통령은 지난 19일 청와대 춘추관 기자간담회에서 SNS 활동이 대통령의 격에 맞지 않는다는 지적에 "동의하기 어렵다"고 밝혔다.

이어 "대통령이 뭐 위대하고 근엄한 존재인가. 국민을 대표하는 공복 중 대표 선수라고 생각한다"며 "만약 SNS가 없었다면 이재명 대통령이 있었겠느냐. 목숨줄 같은 것"이라고 말했다.

이 대통령은 지난 20일 엑스(X·옛 트위터)에 "더 열심히 국민과 직접 소통해야겠다"고 적은데 이어 21일에도 "국정 생중계도, 언론 접촉도, 현장 방문도, SNS도 모두 늘릴 것"이라며 온라인과 오프라인을 통한 소통을 함께 확대하겠다고 밝혔다.

chogiza@newspim.com