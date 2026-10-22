넥슨 '던전앤파이터 모바일', 이누야샤 콜라보 업데이트 실시

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 22일 던전앤파이터 모바일에 이누야샤 협업 업데이트를 실시했다
- 이누야샤 캐릭터 아바타 16종과 크리쳐·오라 등 아이템을 추가했다
- 신규 정벌 던전과 출석·교환 이벤트로 장비와 협업 보상을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 모바일 액션게임 '던전앤파이터 모바일'에 애니메이션 '이누야샤'와의 콜라보레이션 업데이트를 22일 실시했다. 12월 3일까지 진행되는 이번 업데이트에서는 '이누야샤', '유가영', '나락' 등 애니메이션 속 인물을 게임 캐릭터에 접목한 아바타 16종이 출시된다.
아바타는 게임 내 캐릭터 14종과 '셋쇼마루', '금강' 특별 아바타로 구성된다. 크리쳐, 오라, 칭호, 캐릭터 초상화 테두리 등 다양한 콜라보 아이템도 획득할 수 있다.
신규 콘텐츠 '정벌 던전 삭룡 갈리아드'도 추가됐다. 플레이어가 직접 조작하는 캐릭터 1개와 자동 플레이 캐릭터 2개로 파티를 구성해 5단계 던전에 도전하는 방식이다.
2주마다 변경되는 '시즌 격동 효과'와 매주 특정 직업군에 유리한 '주간 특화 효과'로 다양한 파티 조합을 시도할 수 있다. 던전 클리어 시 85레벨 세트 익시드 장비와 고유 재료 '삭룡의 기운'을 획득하며 이를 통해 80레벨 에픽 보조장비와 마법석을 업그레이드할 수 있다.
넥슨은 누적 접속 일수에 따라 각종 콜라보 아이템을 선물한다. 게임 내 피로도를 소모해 획득하는 '알 수 없는 요기' 아이템은 '이누야샤 요기 교환소'에서 다양한 콜라보 아이템으로 교환 가능하다.
이 외에도 11월 26일까지 모험단 내 대표 캐릭터와 육성 중인 캐릭터를 등록하면 대표 캐릭터가 매주 '루크 레이드'를 1회 클리어할 때마다 두 캐릭터 모두 보상을 받을 수 있다.
같은 기간 각종 던전을 플레이해 '배송 요청권'을 획득하면 원하는 방어구, 악세서리, 특수장비를 지정해 80레벨 에픽 장비를 얻을 수 있다.
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