넥슨, 12월 'FC 모바일' 가족 대항전 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 21일 한국프로축구연맹과 FC 모바일 가족 대항전을 개최했다
- 부모와 자녀가 팀을 이뤄 K리그 12개 구단 대표 선발전을 치른다
- 본선은 12월 6일 열리며 우승·준우승 가족에게 최신 스마트폰을 준다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 한국프로축구연맹과 함께 모바일 축구게임 'FC 모바일'의 가족 대항전을 개최한다.
'2026 eK리그 FC 모바일 패밀리 컵'은 부모와 자녀 2인 1팀으로 구성된다. K리그 12개 구단별 대표 선발전을 거쳐 최종 우승 가족을 가린다. 구단 대표 선발전은 24일 울산과 김천을 시작으로 순차 진행되며 현장 접수로 참가할 수 있다.
선발전에서는 부모와 자녀가 각자의 계정으로 '공격모드'를 플레이하고 두 사람의 득점을 합산해 순위를 정한다. 동점일 경우 자녀의 득점이 더 높은 팀, 자녀의 나이가 더 어린 팀 순으로 순위를 가린다.
본선은 12월 6일 오후 4시 서울 워커힐의 삼성 프릭업 스튜디오에서 12개 구단 대표 가족이 참여한 가운데 4강 토너먼트로 진행된다. 결선은 'FC 모바일' SOOP, 치지직 채널과 K리그 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
구단 대표로 선발된 가족 전원은 12월 7일 열리는 'K리그 시상식'에 초청되며 결선 당일 워커힐 1박 2일 숙박이 지원된다. 우승 및 준우승 가족에게는 최신형 스마트폰이 지급되고 우승 가족은 시상식에서 별도 시상을 받는다.
origin@newspim.com