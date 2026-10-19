넥슨, '메이플스토리M' 10주년 기념 오프라인 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 17일 메이플스토리M 서비스 10주년 행사를 개최했다
- 김현승 디렉터는 이용자들에게 감사 인사를 전하고 소통했다
- 퀴즈와 보스 기록 대결, 편지 작성 및 추첨 행사를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 모바일 MMORPG '메이플스토리M'의 서비스 10주년을 기념한 오프라인 행사를 17일 서울 강남구 '메이플 아지트'에서 개최했다.
'메이플M CELEBRAT10N DAY'는 티켓을 예매한 이용자를 대상으로 하루 2회에 걸쳐 진행됐다. 김현승 총괄 디렉터가 참석해 10주년을 맞은 감사의 메시지를 전했다.
행사는 팀 단위 퀴즈 프로그램 '멤잘알 한마당'으로 시작됐다. 게임 관련 10개 문제를 난도별로 구성했으며, 직원들이 그린 그림을 보고 스킬을 맞히는 등 다양한 형식으로 진행됐다.
'아지트 한마당'에서는 행사장 곳곳의 프로그램을 자유롭게 체험할 수 있었다. '보스 한마당'에서는 하드 난이도 보스 '아자젤'과 '칼로스'의 최단 시간 처치 기록 대결을 진행했으며, 보스별 기록 상위 5명에게 보상을 지급했다. 김 디렉터는 이용자 좌석을 직접 찾아 참가자들과 소통했다.
'편지 한마당'에서는 참가자들이 게임과 함께한 추억과 운영진에게 전하고 싶은 이야기를 남겼다. 행사는 시상식과 럭키 드로우 이벤트로 마무리됐다.
origin@newspim.com