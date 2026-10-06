넥슨, '아크 레이더스·더 파이널스' 영화·TV로 확장

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체르닌 엔터테인먼트와 파트너십 체결

게임 IP 기반 영화·TV 콘텐츠 기획 추진

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨이 자회사 엠바크 스튜디오의 게임 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 영화와 TV 콘텐츠로 확장한다.

넥슨은 영화·TV 제작사 체르닌 엔터테인먼트와 파트너십 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

넥슨 '아크 레이더스' 대표 이미지. [사진=넥슨]

이번 협업에 따라 체르닌 엔터테인먼트는 엠바크 스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'의 영화 및 TV 콘텐츠 기획을 총괄한다.

'아크 레이더스'는 기계 생명체 '아크'가 지배하는 종말 이후의 지구를 배경으로 한 PvPvE 서바이벌 액션 게임이다. 지난해 10월 출시 이후 2주 만에 전 플랫폼 합산 동시접속자 70만명을 기록했으며, 전 세계 누적 판매량은 1600만장을 넘어섰다.

'더 파이널스'는 가상의 전투 게임쇼를 배경으로 한 팀 기반 FPS 게임이다. 실제 지역을 모티브로 한 파괴 가능한 경기장과 실시간 물리 기반 환경 변화가 특징으로, 출시 이후 누적 이용자 수 3000만명 이상을 기록했다.

넥슨은 두 게임을 기반으로 영화와 TV를 아우르는 트랜스미디어 프랜차이즈로 확장한다는 계획이다. 엠바크 스튜디오는 콘텐츠 제작 과정에서 체르닌 엔터테인먼트와 협업할 예정이다.

넥슨 '더 파이널스' 대표 이미지. [사진=넥슨]

패트릭 쇠더룬드 넥슨 회장 겸 엠바크 스튜디오 대표는 "이번 파트너십은 아크 레이더스와 더 파이널스를 유기적인 트랜스미디어 경험으로 확장해 나가는 중요한 이정표"라며 "두 게임만의 창의성이 완전히 새로운 형태로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

데이비드 레디 체르닌 엔터테인먼트 영화 부문 사장은 "아크 레이더스와 더 파이널스는 영화와 TV를 아우르는 대형 프랜차이즈로 성장할 잠재력을 지닌 글로벌 IP"라며 "영화 및 TV 부문 역량을 바탕으로 이 이야기를 영상으로 선보이겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com