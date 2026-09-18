넥슨 '퍼스트 디센던트', 신규 계승자 '얼티밋 헤일리' 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 18일 퍼스트 디센던트에 얼티밋 헤일리를 추가했다.
- 신규 던전 진화의 요람과 라운지 창고 거래를 도입했다.
- 루나·레픽을 개선하고 출석·성장 이벤트를 연다.
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라운지 창고 거래 시스템도 도입
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 넥슨게임즈가 개발한 루트슈터 게임 '퍼스트 디센던트'에 신규 계승자 '얼티밋 헤일리'를 포함한 콘텐츠 업데이트를 실시했다고 18일 밝혔다.
'얼티밋 헤일리'는 냉기 저격수 '헤일리'의 고성능 버전으로, 전용 장비와 신규 스킬 모듈을 활용해 근거리 돌격과 원거리 저격 등 다양한 전투 방식을 지원한다. 헤일리의 과거와 내면을 다룬 계승자 스토리도 함께 공개됐다.
신규 던전 '진화의 요람'도 추가됐다. 매번 미션 진행 과정이 달라지는 구조로 설계됐으며 기존 '액시온 침투 작전'보다 높은 난도와 보상을 제공한다.
계승자 '루나'와 '레픽'의 스킬 성능과 활용성도 개선했다.
새로운 거래 방식인 '라운지 창고 거래'도 도입했다. 이용자는 게임 내 라운지에 아이템을 등록하고 웹 '트레이드 마켓'과 연동해 거래할 수 있다.
넥슨은 업데이트를 기념해 출석 및 성장 지원 이벤트도 진행한다.
flurry327@newspim.com