李대통령 "국회에 특검법 공소취소 조항 삭제 요청"…'공소취소 없다' 선언

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 공소취소 논란 자제를 요청했다
- 국회 특검법서 기존 기소사건 이송·처분 조항 삭제를 요구했다
- 악의적 조작기소 의혹은 특검으로 진상규명해야 한다고 했다
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"정치적 쟁점으로 본질 호도 안타까워"
[서울=뉴스핌] 박서영 신정인 기자 = 이재명 대통령은 18일 자신을 둘러싼 '공소 취소' 논란과 관련해 "국회가 추진하는 특검법에서 기존 기소사건에 대한 이송·처분 조항은 삭제하고 진상규명에만 집중해 달라"고 요청했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 진행된 특별기자회견에서 조작기소 특검에 대한 기자 질의에 "불필요하게 공소취소 논란이 발생하지 않도록 조치해 달라"고 밝혔다.
이 대통령은 "저로서는 알고 있는 진상이 있지만 객관적 증명 과정은 또 다시 필요하다"며 "지난 정부에서 정치적 목적으로 무리하게 수사·기소해서 피해 입은 사람은 저만이 아니다. 언론인과 공무원, 정치인, 관계없는 민간인 등 수없이 많다"고 지적했다.
그러면서 "악의적 수사·조작이 의심되는 사건은 특검을 통해 진상규명하는 것이 맞다"고 말했다.
이 대통령은 "제 지휘 하에 있는 수사기관들이 그런 일을 하게 되면 또 오해가 발생할 수 있다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 "국회가 신속하게 특검을 통해 공정하고 투명하게 국민께 진상을 밝혀 보여주는 것이 필요하다"고 강조했다
이 대통령은 "그 과정에서 기존 사건에 대해 공소취소하자고 논쟁이 벌어지는데 그 결과에 따라 법과 원칙·상식에 따라 처리되면 될 일"이라며 "불필요하게 정치적 쟁점이 돼 본질을 호도한 점에 대해 안타깝다"고 했다.
seo00@newspim.com