추석 선물부터 가족 놀이까지…롯데마트, 토이저러스 할인전

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트 토이저러스가 18일 추석 수요 겨냥 행사를 밝혔다.
- 19일부터 다음달 11일까지 완구 2000여 종을 할인 판매했다.
- 레고·헬로카봇·포켓몬 할인과 온라인 혜택도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 추석을 앞두고 롯데마트 토이저러스가 본격적인 명절 수요 잡기에 나섰다.
롯데마트 토이저러스가 19일부터 다음달 11일까지 '해피 토이저러스 데이'를 개최한다고 18일 밝혔다. 23일간 진행되는 이번 행사에서는 완구 2000여 종을 할인 판매한다.
행사 기간을 추석 전 선물 준비부터 연휴 기간 가족 놀이, 명절 이후 쇼핑까지 시기별 수요에 맞춰 확대했다. 추석 연휴 종료 후에도 2주간 계속 진행한다.
레고는 260여 종을 최대 40% 할인하고, '헬로카봇'과 '포켓몬스터' 시리즈는 각각 최대 50%, 30% 할인한다. 대표 상품 '헬로카봇 하이퍼빌디언 올스타'는 엘포인트 회원에게 9만 4000원에, '포켓몬스터 변신 브레이브담청호 특별판'은 4만 원에 판매한다. 이 외에도 '미미월드', '실바니안' 시리즈와 '캐치티니핑' 신상품 등을 선보인다.
보드게임은 가격 할인과 팝업을 함께 진행한다. '코리아보드게임즈' 상품을 30% 할인해 '라쿠카라차'는 4만8230원, '상어 아일랜드'는 2만3030원에 판매한다. 토이저러스 기흥점에서는 오는 24일부터 다음달 7일까지 '코리아보드게임즈 플레이 스토어' 팝업을 운영하며 팝업 한정 특가와 증정 행사를 진행한다.
닌텐도 스위치 1·2용 게임 타이틀 40종을 상품별로 최대 1만5000원 할인한다. '젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤', '모여봐요 동물의 숲' 등 다양한 연령대가 즐길 수 있는 게임으로 구성했다. '닌텐도 스위치2 본체'와 '휴대용 케이스'를 함께 구매하는 고객에게는 2만 원 할인을 제공한다.
온라인 구매 혜택도 마련했다. 토이저러스몰과 롯데마트 제타에서 행사 카드로 7만 원 이상 구매한 회원에게 선착순 1만 원 할인을 제공한다. 토이저러스 공식 인스타그램에서는 주차별 댓글 이벤트를 열고 롯데마트 상품권과 영화 관람권 등을 경품으로 지급한다.
추석 연휴 주간에는 마트 장보기와 연계한 프로모션을 진행한다. 이달 21일부터 27일까지 토이저러스에서 완구를 3만 원 이상 구매한 고객에게 롯데마트 할인 쿠폰을 증정하며, 해당 쿠폰은 다음달 1일부터 5일까지 롯데마트 전점에서 사용할 수 있다.
nrd@newspim.com