넥슨, 치지직·SOOP과 'N커넥트' 시즌1 시작...크리에이터 지원 확대

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프리시즌 이용자 45만명 계정 연동...스트리머 1414명 참여

콘텐츠 지원금 한도 폐지·드롭스 확대...11월 참여형 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 네이버 치지직, SOOP과 함께 이용자와 크리에이터, 게임을 연결하는 프로젝트 'N커넥트(N-CONNECT)'의 시즌1을 시작했다고 16일 밝혔다.

N커넥트는 이용자의 방송 시청과 크리에이터의 콘텐츠 제작, 게임 플레이를 연계하는 프로젝트다. 지난 4월 27일 SOOP, 5월 18일 치지직에서 각각 프리시즌을 시작한 이후 양 플랫폼에서 약 45만명의 이용자가 넥슨 계정을 연동했다. 참여 스트리머는 1414명으로 집계됐다.

넥슨이 네이버 치지직, SOOP과 함께 이용자와 크리에이터, 게임을 연결하는 프로젝트 'N커넥트(N-CONNECT)' 시즌1을 시작했다. [사진=넥슨]

프리시즌 최종 랭킹에서는 치지직의 '명예훈장'과 SOOP의 '두치와뿌꾸'가 각각 1위를 차지했다.

넥슨은 프리시즌 운영 경험을 바탕으로 시즌1에서 크리에이터 지원 프로그램과 이용자 참여 혜택을 확대한다.

우선 N커넥트 공식 홈페이지를 새롭게 개설했다. 기존에는 플랫폼별 페이지를 통해 운영했으나, 시즌1부터는 치지직과 SOOP의 프로그램 및 참여 정보를 한곳에서 확인할 수 있다. 이용자와 크리에이터는 공식 홈페이지에서 참여 신청과 지원 프로그램을 확인하고, 마이페이지를 통해 포인트와 랭킹 현황을 조회할 수 있다.

크리에이터를 위한 콘텐츠 제작 지원도 강화한다. 넥슨은 'N커넥터 콘텐츠 지원금' 신청 대상을 모든 등급의 크리에이터로 확대하고, 기존 등급별 월 지원 한도를 폐지한다. 앞으로는 채널 규모보다 콘텐츠 기획의 내용과 가치를 중심으로 개별 심사를 거쳐 지원 규모를 결정할 예정이다.

SOOP에서 운영하던 'N커넥터 전용 드롭스'도 치지직으로 확대한다. 중소형 크리에이터까지 참여 대상을 넓혀 시청자들이 방송을 시청하면서 넥슨 게임 관련 혜택을 받을 수 있도록 한다.

이와 함께 매월 콘텐츠 활동과 방송 시간, 성장 등을 기준으로 크리에이터 10명을 선정하는 '이달의 N커넥터'를 운영한다. 정기 프로그램 'N커넥트 위크'와 넥슨이 직접 기획하는 오리지널 콘텐츠도 선보일 예정이다.

오는 11월에는 이용자가 넥슨 게임 방송을 시청하고 게임을 플레이하며 경험치를 쌓는 참여형 이벤트도 진행한다. 이용자는 레벨이 오를 때마다 플레이포인트를 받을 수 있다.

flurry327@newspim.com