"피지컬 AI 시대, 어떤 주식 뜰까"…DB증권, 투자 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- DB증권 목동금융센터가 24일 피지컬 AI 투자 세미나를 개최한다
- 김동욱 전문가가 피지컬 AI 산업 흐름과 주도주 전략을 소개한다
- 센터는 VIP 고객에게 투자 인사이트를 제공하고 세미나를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 24일 목동금융센터에서 진행…사전 신청
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = DB증권 목동금융센터가 오는 24일 피지컬 인공지능(AI) 산업의 주요 투자 기회를 살펴보는 세미나를 개최한다.
DB증권은 24일 오후 4시 서울 오목교역 2번 출구 인근 CBS 건물 1층 목동금융센터 대회의실에서 김동욱 전문가를 초청해 투자 세미나를 진행한다고 22일 밝혔다.
이번 세미나는 '피지컬 AI시대 주도주 투자전략'을 주제로 열린다. 피지컬 AI 관련 산업의 투자 흐름과 주도주 투자전략 등을 소개할 예정이다.
피지컬 AI는 인공지능이 주변 환경을 인식하고 판단한 뒤 로봇이나 기계장치를 통해 실제 행동으로 구현하는 기술이다. 최근 로봇과 자율주행 등으로 AI 활용 영역이 확대되면서 관련 기업에 대한 투자자들의 관심도 높아지고 있다.
신혜정 DB증권 목동금융센터장은 "이번 세미나를 통해 목동금융센터 VIP 고객분들에게 2026년도 주식 투자에 밝은 인사이트를 제공하는 것이 목표이며, 앞으로도 다양한 금융 투자 세미나를 지속적으로 운영할 계획"이라고 전했다.
plum@newspim.com