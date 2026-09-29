DB그룹, AI 데이터센터·에이전트·솔루션 3대 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- DB그룹이 29일 AI 추진전략 보고대회를 열었다.
- AI 데이터센터·AI 에이전트·AI 솔루션을 우선 사업으로 정했다.
- 보험·금융 등 현장 기반으로 AI 경쟁력 강화에 나섰다.
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AI 데이터센터·에이전트·솔루션 등 우선 추진 신사업 선
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = DB그룹이 인공지능(AI) 시대를 대비해 그룹의 우선 추진 사업으로 AI 데이터센터, AI 에이전트, AI 솔루션 사업 등을 선정했다.
DB그룹이 29일 서울 대치동 DB금융센터에서 AI 추진전략 보고대회를 열었다. 김준기 창업회장과 이수광 그룹회장 등 경영진이 참석했다.
DB그룹은 지난 몇년간 AI 관련 조직과 자문단을 구성해 실무 태스크포스(TF)를 운영해왔다. 이날 보고대회에서는 그간의 AI 추진 전략을 공유하고 진행 중인 우수사례를 소개했다.
AI 자문단과 3개 TF는 우선 추진 신사업으로 AI 데이터센터, AI 에이전트, AI 솔루션 사업을 선정했다고 밝혔다.
AI 데이터센터와 관련해서 그룹사 부지와 도심 빌딩을 활용하는 방안이 소개됐다. 학습용 데이터센터와 추론용 엣지 데이터센터를 건설·운용하는 방안을 검토 중이다.
AI 에이전트 사업은 DB INC IT부문의 AX추진실이 주도해 업무 생산성과 효율성을 높일 수 있는 사업모델을 개발하고 있다.
AI 솔루션 사업 중 하드웨어 분야는 성균관대학교 온디바이스연구센터와 함께 추진 중인 반도체 설계 및 공정기술 프로젝트가 소개됐다. 소프트웨어 분야는 DB손해보험의 AI OCR 프로젝트와 DB INC IT부문이 개발한 AI플랫폼 '벡타'의 보험사업 적용 사례가 발표됐다. DB는 핵심 솔루션 조기 확보를 위해 선도기술 벤처기업 6곳에 투자했다.
DB 관계자는 "그룹은 시스템반도체 파운드리, 팹리스, IT, 상사, 부동산개발, 보험 금융 등 다양한 사업을 펼치고 있다"며 "IT, 파운드리, 팹리스 회사들이 AI시대를 이끌 첨단사업을 발굴하고, 풍부한 데이터가 축적된 보험, 금융, 제조, 서비스 현장을 통해 구현된다면 그룹 AI 경쟁력은 한층 높아질 것"이라고 강조했다.
raul1649@newspim.com