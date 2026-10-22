"로봇이 순찰하고 AI가 분석"…현대오토에버, 차세대 치안 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 현대오토에버는 22일 모베드 기반 차세대 치안솔루션을 공개했다
- AI 순찰로봇이 이상징후를 감지해 영상을 실시간 전송했다
- 향후 로봇 도입부터 통합관제·유지보수까지 제공할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대오토에버가 현대자동차그룹의 모바일 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'에 인공지능(AI) 영상분석과 관제 기술을 결합한 차세대 치안 솔루션을 공개했다.
현대오토에버는 지난 21일 인천 송도에서 개막한 '2026 국제치안산업대전'에서 모베드 기반 통합 치안·보안 운영 모델을 선보였다고 22일 밝혔다.
이번 솔루션은 순찰로봇이 정해진 일정에 따라 이동하며 이상 징후를 감지하면 관련 영상을 관제 플랫폼으로 실시간 전송하는 방식이다. AI가 영상을 분석해 관제 담당자의 상황 판단과 대응을 지원한다.
순찰로봇으로 활용되는 모베드 프로는 AI 자율주행 기술과 라이다 2개, 심도 카메라 3개를 탑재했다. 차체 높이와 기울기를 조절할 수 있어 경사로나 요철, 최대 20cm 높이의 연석에서도 주행할 수 있도록 설계됐다.
현대오토에버는 행사장에서 순찰로봇의 이동과 AI 이상행동 감지 과정을 시연했다. 향후 로봇 도입 기획부터 현장 구축, 통합관제, 유지보수까지 제공하는 통합 운영 서비스를 추진할 계획이다.
박봉구 현대오토에버 사업개발센터장 상무는 "로봇은 경찰관을 대체하는 기술이 아니라 현장 판단과 대응을 돕는 파트너"라며 "로봇과 AI, 관제 기술을 연결해 치안업무를 효과적으로 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com