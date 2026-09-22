현대차그룹, '아틀라스' 2만5000대 배치 시동…美 로봇 학습거점 가동

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 22일 아틀라스의 공장 투입 검증에 나섰다.
- 보스턴다이나믹스는 21일 RMAC을 개소해 운영했다.
- 2030년까지 아틀라스 작업범위를 조립·중량물로 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'의 자동차 생산현장 투입을 위한 학습·검증에 본격적으로 나선다.
보스턴다이나믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 개소하고 본격 운영에 들어갔다고 22일 밝혔다.
RMAC은 아틀라스가 실제 자동차 공장에 투입되기 전 제조 작업을 학습하는 테스트베드다. 실제 사업장과 같은 환경에서 물류 작업 준비와 자동차 부품을 조립 순서에 맞춰 배치하는 서열 작업 등을 학습한다.
보스턴다이나믹스는 2030년까지 아틀라스의 작업 범위를 부품 조립으로 확대하고 중량물을 다루는 고강도 작업 등으로 적용 분야를 넓힐 계획이다.
현대차그룹은 향후 수년 내 아틀라스 2만5000대를 현대차·기아 글로벌 사업장에 순차 배치하고 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 생산시설도 구축할 예정이다.
지난 6월 시범 운영을 시작한 RMAC은 내년 HMGMA 내 별도 시설로 이전해 현재보다 약 10배 규모로 확장된다.
chanw@newspim.com