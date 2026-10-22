한화자산운용, 국내 기관 4곳과 손잡고 美 우주기업 투자

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국내 기관 4곳 출자한 프로젝트 펀드 조성

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화자산운용이 국내 기관투자자 4곳과 함께 미국 우주기업 '임펄스 스페이스(Impulse Space)'에 투자했다.

아시아 투자자 가운데 유일하게 시리즈B부터 4개 투자 라운드에 연속 참여한 한화자산운용은 글로벌 딥테크 기업에 대한 투자 기회를 국내 기관으로 확대하고 있다.

한화자산운용은 국내 기관 4곳이 출자한 프로젝트 펀드를 조성해 임펄스 스페이스의 시리즈D1 투자 라운드에 참여했다고 22일 밝혔다.

이번 투자는 한화자산운용이 기존 투자 관계를 바탕으로 확보한 해외 딥테크 기업의 투자 기회를 국내 기관투자자들과 공유했다는 점에서 의미가 있다. 펀드 조성 과정에서 다수 기관이 출자 의사를 밝혔으며 최종적으로 선정된 4개 기관이 참여했다.

한화자산운용 로고. [이미지=한화자산운용]

임펄스 스페이스는 스페이스X 창립 멤버인 톰 뮬러(Tom Mueller)가 2021년 설립한 우주기업이다. 뮬러는 스페이스X에서 10년 이상 최고기술책임자(CTO)를 맡아 멀린 엔진 개발을 이끌었다.

임펄스 스페이스는 발사체가 위성을 우주 궤도에 올린 이후 위성과 화물을 목표 궤도로 이동시키는 '궤도 수송선'을 개발하고 있다. 저궤도 수송선 '미라(Mira)'를 통해 현재까지 세 차례 임무를 성공적으로 수행했으며 정지궤도 직접 투입용 수송선 '헬리오스(Helios)'도 개발 중이다.

미국 방산기업 안두릴(Anduril)과는 미국의 차세대 미사일 방어체계인 '골든돔(Golden Dome)' 사업에 참여하고 있다. 민간 우주 수송뿐 아니라 방산 분야로도 사업 영역을 넓히고 있는 셈이다.

임펄스 스페이스는 올해 6월 약 5억달러 규모의 투자를 유치하면서 누적 투자금이 10억달러를 넘어섰다. 미국 벤처투자 업계의 주요 투자자인 피터 틸의 파운더스펀드(Founders Fund)도 주요 주주로 참여하고 있다.

한화자산운용은 임펄스 스페이스 외에도 우주와 인공지능(AI), 로보틱스, 차세대 에너지, 방산 등 글로벌 딥테크 기업에 직접 투자해 왔다.

임동준 한화자산운용 대표이사는 "글로벌 딥테크 기업들과 일찍부터 쌓아온 투자 관계가 이번 투자를 가능하게 했다"며 "이러한 미국 AI, 딥테크 투자 경험과 네트워크를 활용해 시장을 선도하는 미래지향형 금융상품을 고객에게 제공하는 운용사가 되겠다"고 말했다.

plum@newspim.com