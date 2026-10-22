링크드인 경영진, 배달의민족 방문...AI 플랫폼 사례 공유

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 21일 링크드인 임직원들과 AI 서비스 운영 경험을 공유했다.
- 배민은 메뉴 추천·배차 기술과 B마트·자율주행 로봇 사례를 소개했다.
- 양사는 AI 성과와 인재 활용법, 플랫폼 운영 및 글로벌 전략을 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
B마트·로봇배달 운영 경험도 소개
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족과 미국 인재 플랫폼 링크드인이 인공지능(AI)을 활용한 서비스 운영 경험을 공유했다. 배민은 메뉴 추천과 배차 기술, B마트와 자율주행 배달로봇 운영 사례를 소개하고 플랫폼의 고객 경험과 인재 활용 방안을 논의했다.
배민 운영사 우아한형제들은 지난 21일 하리 스리니바산 링크드인 최고제품책임자(CPO) 등 임직원 20여명이 서울 송파구 사옥 '더큰집'을 방문했다고 22일 밝혔다.
양사는 '푸드 배달에서 지능형 커머스로: 어떻게 우아한형제들은 대규모 서비스를 구축했나'를 주제로 세션을 진행했다. 백인범 우아한형제들 CPO와 고명석 최고기술책임자(CTO)는 메뉴 추천 및 배차 시스템에 적용된 인공지능(AI) 기술과 퀵커머스 서비스인 배민B마트, 자율주행 배달로봇 '딜리' 등의 운영 경험을 소개했다.
배달의민족은 2010년 출시 이후 지난해 기준 누적 주문 수 65억 건, 누적 거래액 150조 원을 기록했다. 회사는 AI 기반의 배차·추천 시스템 고도화와 B마트, 자율주행 배달로봇 등 푸드테크 전반에 투자하고 있다.
백 CPO는 "배민의 모든 제품은 고객에서 출발한다"며 "고객·사장님·라이더의 목소리를 정기적으로 청취하고 구성원이 사용자를 직접 만나는 등 진짜 문제를 찾아 해결하는 지능형 커머스로 진화하고 있다"고 설명했다.
참석자들은 AI를 기반으로 창출한 성과와 AI 시대의 인재 활용법, 현지 시장 맞춤형 및 글로벌 확장 비즈니스 전략 등 다양한 주제로 토론했다. 플랫폼 운영 노하우와 사용자 경험(UX) 개선 방안도 논의됐다.
스리니바산 CPO는 "프로덕트 혁신과 기술에 관한 견해를 나눌 수 있어 감사하다"고 말했다.
nrd@newspim.com