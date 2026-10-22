엔씨 '아스트라에 오라티오' CBT 결과 발표..."응답자 93%, 정식 플레이 의향"

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 22일 아스트라에 오라티오 글로벌 CBT 결과를 공개했다
- 참가자 93%가 정식 출시 후 플레이 의향을 밝혔고 호평을 받았다
- CBT 누적 플레이타임은 8만 시간, 전투 입장은 113만회를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 신전기 마법 RPG '아스트라에 오라티오'의 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT) 결과를 22일 공개했다.
지난 10월 2~6일 5일간 진행한 글로벌 CBT의 설문 결과와 플레이 데이터에 따르면, 참가자의 93%가 정식 출시 후 게임을 플레이할 의향이 있다고 답했다. 첫인상에 대해 86.7%가 긍정적으로 평가했으며 스토리와 캐릭터 일러스트는 각각 80% 이상의 응답자로부터 호평을 받았다.
테스트에는 메인 시나리오 3종과 미니 스토리 2종, 난이도별 전투 퀘스트, 보스 콘텐츠 '스코어 트라이얼', 캐릭터 교류 콘텐츠 '자유시간' 등이 포함됐다.
CBT 기간 누적 플레이타임은 약 8만 시간이었다. 전투 콘텐츠 총 입장 횟수는 113만회, 보스 콘텐츠 클리어 횟수는 약 2만회를 기록했다. 초반 접속자 중 80%는 이틀 연속으로 게임을 플레이하며 높은 재접속률을 보였다.
엔씨는 수집한 플레이 데이터와 이용자 피드백을 향후 개발 및 서비스 준비에 반영할 계획이다.
origin@newspim.com