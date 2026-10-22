팅크웨어, 전후방 FHD 블랙박스 '아이나비 V5000' 출시

AI 핵심 요약beta
- 팅크웨어가 22일 전후방 FHD 블랙박스 아이나비 V5000을 출시했다.
- V5000은 나이트 비전과 주차 중 모션·타임랩스 녹화를 지원한다.
- 고온 차단과 배터리 보호 기능을 갖췄으며 가격은 32만9000원이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 팅크웨어가 전후방 FHD 영상과 나이트 비전 기능을 갖춘 블랙박스 '아이나비 V5000'을 출시했다.
V5000은 전방 FHD 30fps 녹화로 주행 상황을 기록하며 3.5인치 터치 디스플레이를 통해 영상 확인과 기능 설정이 가능하다. 야간이나 저조도 환경에서도 선명한 촬영을 지원한다.
주차 중 차량 보호 기능도 강화했다. 모션 인식 주차 모드는 차량 주변의 움직임을 감지해 기록하고 타임랩스 주차 모드는 장시간 주차 시 주요 상황을 효율적으로 확인할 수 있다.
고온 환경에서 자동으로 전원을 차단하고 배터리 전압을 감지해 전원을 끄는 기능으로 주차 중 차량과 배터리를 보호한다.
과속 카메라와 구간 단속 정보를 제공하는 안전운행 도우미 기능을 탑재했다. 포맷프리와 영상 보관함 기능으로 녹화 영상 관리 편의성을 높였으며 2년간 무상 A/S를 제공한다. 소비자 가격은 32만9000원이다.
팅크웨어 관계자는 "'아이나비 V5000'은 아이나비의 스테디셀러인 V3000의 후속 제품으로 전후방 FHD 영상과 나이트 비전을 비롯해 주차 환경을 고려한 다양한 보호 기능을 갖춘 블랙박스"라며 "주행 영상 기록부터 장시간 주차 중 차량 보호까지 블랙박스에 필요한 기본기를 충실하게 갖춘 제품인 만큼 다양한 운전자들에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com