장동혁 "李대통령, 행정기관 지휘·감독권과 수사기관 정치적 중립은 별개"

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중수청 지휘감독 논란에 "좌아한 논점 흐리기" 비판

"국무회의 참석시켜도 밀실 지휘 못 막아"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 22일 이재명 대통령이 중대범죄수사청(중수청) 등 수사기관장의 국무회의 참석을 옹호하며 지휘·감독권 포기가 탄핵 사유에 해당한다고 주장한 데 대해 "국무회의 참석시킨다고 밀실 지휘가 없어지나"라고 반박했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 "이재명 대통령, 아무리 봐도 정상이 아니다"라며 "행정기관에 대한 지휘·감독권과 수사기관의 정치적 중립은 전혀 별개의 문제"라고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중수청에 대한 지휘·감독을 포기하는 것은 헌법과 정부조직법 위반이라며 탄핵 사유이자 직무유기로 형사처벌을 받을 범죄라고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

또 "헌법과 법률을 어기며 중수청은 지휘·감독하지 말라는 것이냐. 지휘·감독을 공개회의에서 하지 말고 밀실에서 비공개로 하라는 것이냐"고 반문했다.

이에 장 대표는 "수사기관 책임자의 국무회의 참석은 더더욱 다른 문제"라며 대통령의 지휘·감독권과 수사기관장의 국무회의 참석 여부를 별개로 봐야 한다고 주장했다.

그는 이 대통령이 중수청에 대한 지휘·감독을 하지 말라는 것이냐고 반문한 데 대해 "국무회의에 참석시킬 게 아니라 장관을 통해서 하면 된다"며 "그게 지금까지 지켜온 대한민국의 원칙"이라고 강조했다.

이어 이 대통령이 지휘·감독을 밀실에서 비공개로 하라는 것이냐고 물은 것을 두고 "국무회의 참석시킨다고 밀실 지휘가 없어지나"라며 "대장동 공범들 항소 포기야말로 밀실 비공개 지시 아니었나"라고 반문했다.

이번 공방은 이 대통령이 공소청장과 중수청장 등 수사·공소기관장의 국무회의 참석을 둘러싼 정치적 중립성 훼손 우려에 반박하면서 불거졌다.

이 대통령은 전날 생성형 인공지능(AI) 서비스 제미나이의 답변을 인용해 수사기관장의 국무회의 참석을 배제해야 한다는 주장은 헌법과 정부조직법에 따른 대통령의 행정감독권을 부정하는 것이라고 주장했다.

장 대표는 이 대통령의 질문에 답했다며 대통령 재판 중단과 대법원장 탄핵 추진 문제도 꺼내 들었다.

그는 "헌법과 법률을 어겨가며 대통령 재판 중지시키는 건 괜찮은가"라며 "대통령이 찍은 대법관 임명 안한다고 대법원장 탄핵하는 건 억지 위헌 아닌가"라고 반문했다.

그러면서 "내 질문이 아니라 국민의 질문"이라며 "이것도 제미나이에 물어볼 건가"라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com