선관위 특검, 투표자 수 통계 허위 입력 6곳 추가 확인…총 36곳

AI 핵심 요약beta
- 특검팀은 22일 지방선거 통계 허위입력 선관위가 36곳으로 늘었다고 밝혔다
- 충주·논산·창원·상주·강릉 선관위 6곳이 추가로 확인됐다
- 특검팀은 허위입력 경위와 조직적 가담 여부를 수사할 방침이다
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허위 입력 경위·규모·조직적 가담 여부 수사
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 지난 6·3 지방선거 당시 시간대별 투표자 수 통계를 허위로 입력한 시·군·구 선거관리위원회가 36곳으로 늘었다.
선관위 특별검사팀(이태한 특별검사)은 22일 공지를 통해 "전국 6개 시·군·구 선관위에서 투표자 수 통계를 허위 입력한 사실을 새롭게 추가로 확인했다"고 밝혔다.
새로 드러난 곳은 충북 충주시, 충남 논산시, 경남 창원시 마산합포구·마산회원구, 경북 상주시, 강원 강릉시 선관위다. 특검팀은 추가 압수물 분석과 관련자 조사를 거쳐 이를 파악했다.
특검팀은 앞서 지난 15일 전국 30개 시·군·구 선관위가 선거관리시스템과 투·개표보고시스템에 시간대별 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인했다고 발표했다. 이 중 서울 서초·강남, 경기 김포·의왕, 충북 진천 등 5곳은 기존 검경 합동수사본부가, 나머지 25곳은 특검팀이 새로 찾아낸 곳이다.
당시 특검팀은 같은 날 중앙선관위와 시·도 선관위 4곳, 시·군·구 선관위 2곳 등 7곳을 공전자기록위작과 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로 압수수색했다.
특검팀 설명에 따르면 이들 선관위는 투표 진행 중 잘못 입력한 수치를 사후에 수정하거나, 틀린 수치를 둔 채 이후 시간대에 같은 값을 반복 입력하는 방식을 쓴 것으로 파악됐다. 특검팀은 허위 입력 경위와 규모, 조직적 가담 여부 등을 밝히는 데 수사력을 집중할 방침이다.
지난달 7일 공식 출범한 선관위 특검팀은 투표용지 부족 사태와 개표 강행, 선거 통계 조작 등 12가지 의혹을 들여다보고 있다.
yek105@newspim.com