선관위 특검, '외유성 출장' 노태악 전 선관위원장 자택 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 21일 노태악 전 위원장 주거지를 압수수색했다
- 특검팀은 휴대전화와 중앙선관위 관련 자료를 확보했다
- 업무상횡령과 허위공문서작성 혐의로 출장 의혹을 수사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 선거관리위원회의 외유성 출장 의혹 등을 수사 중인 이태한 특별검사팀이 중앙선거관리위원회와 노태악 전 중앙선관위원장의 주거지에 대한 강제수사에 나섰다.
특검팀은 21일 오전 8시 10분께 파견검사 2명과 수사관 7명 등 총 12명의 인력을 투입해 노 전 위원장 주거지를 압수수색하고 휴대전화 등을 확보했다고 밝혔다.
이어 오전 9시부터 중앙선관위에 대한 압수수색에 착수해 관련 자료를 확보하고 있다.
이번 압수수색 영장에 적시된 혐의는 업무상횡령과 허위공문서작성 및 동행사 등이다.
특검팀은 그동안 중앙선관위 전현직 위원과 직원들의 외유성 출장 등 선관위 운영 전반의 방만 운영 의혹을 수사해 왔다.
이 과정에서 노 전 위원장의 국외출장과 관련해 중앙선관위 관계자가 공문서인 국외출장결과보고서에 허위 사실을 기재한 정황을 추가로 포착했다. 특검팀은 해당 보고서 작성 경위와 실제 출장 내용 등을 규명하기 위해 압수수색에 나선 것으로 분석된다.
hong90@newspim.com