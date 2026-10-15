선관위 특검, 부산 선관위 등 10곳 압수수색…'창고계약 독점 특혜' 의혹

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 15일 지역 선관위의 독점계약 정황을 포착했다
- 특검팀은 전국 10곳을 대상으로 압수수색을 진행했다
- 특검팀은 계약 특혜와 선관위 관계자 관여 여부를 수사한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 관련 의혹을 수사하는 이태한 특별검사팀이 지역 선거관리위원회에서 특정 업체에 선거물품 보관계약을 독점적으로 몰아준 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.
특검팀은 15일 언론 공지를 통해 부산·경남·경북선관위가 2022년부터 특정 업체와 독점 특혜성 선거물품 보관계약을 지속적으로 체결해 온 정황을 확인했다고 밝혔다.
선거물품 보관계약은 이른바 '창고계약'으로, 선거에 사용되는 각종 물품을 보관하기 위해 창고 등을 임차하는 계약을 말한다.
특검팀은 이날 오전 9시 30분부터 업무상배임 및 입찰방해 등 혐의로 전국 10곳에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다.
압수수색 대상에는 부산·경남·경북 등 시도선관위 3곳과 경북 칠곡군·포항시 남구, 경남 사천시, 부산 동래구, 울산 울주군 등 시군구 선관위 5곳이 포함됐다.
이 밖에 경기 수원시에 위치한 선거연수원과 선관위 공무원 주거지도 압수수색 대상에 올랐다. 이번 압수수색에는 디지털포렌식 수사관 10명을 포함해 총 34명이 투입됐다.
특검팀은 압수수색을 통해 확보한 계약 관련 자료 등을 분석해 특정 업체에 대한 특혜 제공 경위와 선관위 관계자들의 관여 여부 등을 규명할 방침이다.
특검팀은 "중앙선관위뿐 아니라 각 지역 선관위에서도 특정 업체와의 유착 정황이 확인됐다"며 "압수물 분석을 토대로 각급 선관위의 방만 운영 전반에 대한 구조적 비리를 밝혀 관련자들에게 엄중히 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com