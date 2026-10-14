선관위 특검, '50억 투표소 물품사업 유착 의혹' 중앙선관위 등 5곳 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 14일 선관위 등 5곳을 압수수색했다
- 특검팀은 50억원 규모 투표소 물품사업 유착 의혹을 수사했다
- 특검팀은 수의계약 특혜와 방만 운영 의혹을 규명할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김포·대구 업체 등 총 5곳 대상
수사인력 31명 투입…배임·입찰방해 혐의
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 선거관리위원회 관련 각종 의혹을 수사하는 이태한 특별검사팀(선관위 특검)이 중앙선거관리위원회 등 5곳에 대한 강제수사에 나섰다. 50억원 규모의 투표소 물품세트 제작 사업을 둘러싼 업체 유착 의혹을 확인하기 위해서다.
선관위 특검은 14일 공지를 통해 "중앙선관위가 제21대 대선 및 제9회 전국동시지방선거의 (사전)투표소 물품세트 제작 사업(합계 50억원 상당)과 관련해 특정 업체와 유착된 의혹을 확인했다"며 "업무상배임 및 입찰방해 등 혐의로 총 5곳에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 밝혔다.
압수수색 대상에는 중앙선관위를 비롯해 김포와 대구 소재 선거용품 관련 업체 등이 포함됐다. 선관위 특검은 특검 포렌식 수사관 6명과 경찰청 포렌식 수사관 3명을 포함해 총 31명을 투입했다.
선관위 특검은 "압수물 분석을 토대로 수의계약 특혜, 업체유착 등 선관위의 방만 운영 전반에 대한 실체적 진실을 규명하고 관련자들의 책임 소재를 엄중히 밝히도록 하겠다"고 밝혔다.
yek105@newspim.com