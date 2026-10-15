특검 "전국 30개 시군구 투표자 수 허위입력"…중앙선관위 등 압색

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"허위 입력된 투표자 수가 실시간 투표율 정보로 국민에게 공표"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 관련 의혹을 수사하는 이태한 특별검사팀이 전국 30개 시군구 선거관리위원회에서 시간대별 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인했다고 15일 밝혔다.

특검팀은 선거 통계 허위입력의 규모와 조직적 가담 여부 등을 규명하기 위해 중앙선관위 등 7곳에 대한 강제수사에 나섰다.

6·3 지방선거 관련 의혹을 수사하는 이태한 특별검사팀이 전국 30개 시군구 선거관리위원회에서 시간대별 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인했다고 15일 밝혔다. [사진 = 뉴스핌DB]

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 기존 합동수사본부가 확인한 5개 지역 외에 전국 25개 시군구 선관위에서 선거관리시스템 및 투개표보고시스템에 실시간 투표자 수를 허위 입력한 사실을 추가로 확인했다고 밝혔다.

기존에 확인된 지역은 서울 서초구·강남구, 경기 김포시·의왕시, 충북 진천군 등 5곳이다. 추가로 확인된 지역에는 서울 구로구·마포구·성북구, 경기 수원시·성남시·용인시, 부산 남구, 광주 북구, 제주 서귀포시 등이 포함됐다.

특검팀은 지난 수주간 중앙선관위에 포렌식 수사관을 상주시켜 선거관리시스템의 전국 투표소 시간대별 투표자 수 로그자료 등을 분석했다. 아울러 지방선거 당시 실시간 투표율 보고 업무를 담당한 선관위 공무원 70여 명을 조사했다.

조사 결과 일부 선관위에서는 특정 시간대에 입력한 투표자 수가 실제 최종 투표자 수를 초과하자 이를 정상적인 수치로 보이게 하기 위해 사후에 전체 수치를 허위로 수정한 것으로 파악됐다.

허위로 입력한 수치를 바로잡지 않은 채 이후 투표자 수를 같은 값으로 유지하거나 일정한 증가 폭을 적용해 계속 입력한 사례도 확인됐다.

이에 특검팀은 이날 오전 9시 10분부터 중앙선관위와 충남·전남광주·경남·강원 시도선관위 4곳, 부산 남구·제주 서귀포시 선관위 2곳 등 총 7곳에서 압수수색 영장을 집행하고 있다. 압수수색에는 검사 3명과 수사관 20명, 디지털포렌식 인력 8명 등 총 31명이 투입됐다.

특검팀은 "허위로 입력된 시간대별 투표자 수가 실시간 투표율 정보로 국민에게 공표됐다"며 "선거의 공정성과 투명성에 대한 국민의 신뢰를 저해하고 선거제도 자체에 대한 불신을 초래하는 중대한 범죄"라고 밝혔다.

이어 "선거 통계 조작의 원인을 규명하고 책임 소재를 명백히 밝히는 데 수사력을 집중할 예정"이라고 강조했다.

특검팀은 지난달 17일 중앙선관위와 경기·인천·부산·대구 지역 선관위 등 9곳에 대한 압수수색을 시작으로 본격적인 강제수사에 착수했다.

최근에는 전·현직 고위 법관들에게 지급된 '공명선거 추진활동비'의 적정성에 대해서도 수사를 확대하고 있다. 지난 12일 관련 자료 확보를 위해 중앙선관위 등에 대한 압수수색 영장을 청구했지만 법원이 14일 이를 기각하자, 영장을 재청구하겠다는 방침을 밝혔다.

hong90@newspim.com