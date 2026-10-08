[2026 국감] 이광희 "선관위, 241억 대리결재도 불문경고"…제 식구 감싸기 질타

AI 핵심 요약beta
- 이광희 의원이 7일 국감서 선관위 징계를 질타했다
- 개표오입력 등 비위 9명에 경징계·불문경고가 나왔다
- 내부 징계기준과 감경 관행 전면 점검을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 행정안전위원회 소속 이광희 더불어민주당 의원(충북 청주서원)이 중앙선거관리위원회를 대상으로 한 국정감사에서 선관위의 내부 직원 징계가 지나치게 관대하다며 징계 기준과 감경 관행을 전면 점검할 것을 촉구했다.
이 의원은 7일 선관위에서 제출받은 징계의결서를 제시하며 개표상황 오입력 사건을 지적했다. 개표상황을 전산에 잘못 입력해 실제 결과와 다른 내용이 공표된 이 사건으로 관련 공무원 9명이 징계 대상에 올랐으나, 선관위는 일부 혐의자에게 경징계를 의결했고 다른 혐의자는 고등징계위원회에서 불문경고에 그쳤다.
이 의원은 "이번 지방선거 얘기 같지만, 2024년 총선 당시의 징계의결서"라며 "개표상황 오입력과 수정·검증·보고 부실이라는 똑같은 문제가 이미 2년 전에 나타났다"고 질타했다.
이어 "그때 관련자들을 엄중하게 처벌하고 직원 교육이 있었다면 지금의 사태가 났겠느냐"고 따져 물었다.
문제는 개표 업무에 그치지 않았다. 서기관 한 명은 결재서류를 확인하지 않은 채 재무관 결재를 대행해 무려 3512건, 241억5200만원을 처리하고도 불문경고를 받았다. 부이사관은 188건, 25억3500만원, 이사관은 139건, 39억5800만원에 대해 같은 사유로 불문경고를 받았다.
이 의원은 "일을 제대로 하지 않았다고 자백했는데도 불문경고로 끝났다"고 지적했다.
청렴의무 위반 사례도 제시됐다. 관할 선관위원들로부터 여행경비, 전별금, 격려금 등의 명목으로 금품을 받은 직원들이 모두 불문 처리됐다는 것이다.
이 밖에도 공무집행방해로 벌금 200만원(견책), 배우자 대표 회사와의 약 3600만원 수의계약(감봉 3월), 분양계약 체결 목적 위장전입(견책), 자녀 어학연수 목적의 유학 휴직 편법 활용(견책), 초과근무시간 중 20회 음주와 수당 부당 수령(견책) 등도 가벼운 징계에 그쳤다.
이에 대해 선관위 사무총장 직무대리는 감사위원회와 고등징계위원회가 외부 인사를 중심으로 구성돼 있다는 취지로 답했다.
이 의원은 "후보자들은 단 한 건만 걸려도 당선무효로 처벌해 오지 않았느냐"며 "국민과 후보자에게는 엄격한 기준을 요구하면서 내부 직원에게는 관대한 기준을 적용한다면 선관위가 스스로 신뢰를 훼손하는 것"이라고 말했다.
이 의원은 서로 다른 비위행위의 징계 수위를 단순 비교할 수는 없다면서도, 중징계 요구가 불문경고가 된 이유와 '치유할 수 없는 과오'에 경징계를 요구한 이유가 무엇인지 선거관리·회계·금품수수 사건별로 징계 수위의 근거를 살펴봐야 한다고 강조했다.
끝으로 "국민에게 요구하는 만큼 스스로에게도 엄격한 선관위가 되어 달라"며 내부 징계기준과 감경 관행의 전반적인 점검을 당부했다.
allpass@newspim.com