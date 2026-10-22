한화에어로, 사천에어쇼 참가…독자 항공엔진·무인기 기술 선보여

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 22일부터 사천에어쇼에 참가해 첨단 기술을 선보인다
- 독자 개발 항공엔진과 무인기, 요격 드론 등 미래 기술을 전시한다
- 누리호와 지역 협력사 상생을 통한 우주항공 생태계 구축도 소개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경남 협력사 421곳과 협력 확대…우주항공 산업 생태계 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 2026 사천에어쇼에 참가해 독자 개발 항공엔진과 무인기, 우주발사체 등 첨단 우주항공 기술을 선보인다.
한화에어로스페이스는 22일부터 25일까지 경남 사천시 사천비행장에서 열리는 '2026 사천에어쇼'에 참가한다고 밝혔다.
올해 사천에어쇼는 기존 항공축제에 우주항공방위산업전(GADEX)을 결합한 행사로, 국내외 130개 기업과 기관이 참여한다. 첨단 우주항공 기술과 제품 전시뿐 아니라 수출상담회, 글로벌 기업 간 비즈니스 미팅 등도 진행된다.
한화에어로스페이스는 이번 전시에서 KF-21을 비롯한 차세대 전투기 탑재를 목표로 개발을 추진하는 첨단항공엔진과 국내 독자 기술로 개발한 5500파운드급 터보팬 엔진을 소개한다.
이와 함께 단거리이착륙 무인기 '모하비 STOL', 발사관을 이용해 운용하는 캐니스터형 요격 드론 등 미래 전장 환경에 대응하기 위한 무인항공 기술도 선보인다.
우주 분야에서는 지난 7일 5차 발사에 성공한 한국형발사체 '누리호'를 전시한다. 한화에어로스페이스는 누리호의 민간 체계종합기업으로서 한국우주항공연구원 및 300여개 참여 기업과 함께 발사체 제작과 발사 운용에 참여하고 있다.
지역 협력사와의 동반성장 활동도 소개한다. 최근 정부는 창원국가산업단지를 '첨단항공엔진 국가첨단전략산업 특화단지'로 지정했다. 경남도는 한화에어로스페이스를 포함한 43개 기업과 함께 항공엔진 핵심 소재·부품 개발부터 시험인증, 생산까지 이어지는 산업 생태계를 구축할 계획이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "협력사들과 상생협력을 통해 첨단 기술을 개발하고 이를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 확대하는 동반성장 선순환 구조를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com