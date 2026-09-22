한화에어로스페이스, 美 아칸소주에 탄약 생산거점 구축...북미 공략

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 21일 아칸소주에 사무소를 열고 투자에 착수했다.
- 미국 아칸소주에 3조원 규모 탄약 생산 거점을 구축한다.
- 155㎜ 포탄과 추진장약을 생산하며 북미 공략을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 미국 아칸소주에 약 3조원을 투자해 탄약 생산 거점을 구축한다. 미국 현지에서 155㎜ 포탄 구성품과 추진장약을 생산하며 북미 방산 시장 공략을 확대한다는 계획이다.
한화에어로스페이스의 미국 법인 한화디펜스USA는 21일(현지시간) 미국 아칸소주 파인블러프 아스널(Pine Bluff Arsenal·PBA)에서 현지 사무소 개소식을 열었다고 22일 밝혔다.
개소식에는 세라 허커비 샌더스 아칸소 주지사와 조던 길리스 미국 육군 시설·에너지·환경 담당 차관보, 휴 맥도날드 아칸소주 상무장관, 브루스 웨스터맨 미 하원의원 등이 참석했다.
한화디펜스USA는 지난 1월 미국 육군이 공모한 파인블러프 아스널 부지 임대 사업자로 선정됐다. 이번 사무소 개소를 시작으로 탄약 생산 거점 조성에 본격 착수한다.
한화에어로스페이스는 해당 부지에 155㎜ 포탄 구성품과 추진장약 생산시설을 건설할 예정이다. 원료부터 완제품까지 탄약 생산 전 과정을 수직계열화한 통합 제조체계를 구축하고 생산 공정 자동화도 추진한다.
이를 위해 향후 7년간 22억달러를 투자해 '한화 첨단제조 캠퍼스(Hanwha Advanced Manufacturing Campus)'를 조성하고 약 400개의 일자리를 창출할 계획이다.
한화에어로스페이스는 이번 투자를 통해 미국 내 탄약 생산능력을 확대하는 한편 현지 생산체계 구축을 기반으로 미국 방산시장 진출에도 속도를 낼 방침이다.
한화에어로스페이스는 지난달 미국 육군과 기동전술화포(MTC) 사업의 K9 차륜형 자주포(K9MH) 시제품 공급 계약을 체결했다. 앨라배마주 오펠리카에는 시제품 조립·통합 및 시험을 위한 시설도 구축하고 있다.
회사는 앨라배마주의 자주포 생산·시험 거점과 아칸소주의 탄약 생산 거점을 연계해 미국 지상 방산시장 내 사업 기반을 확대한다는 구상이다.
마이클 쿨터 한화디펜스USA 대표는 "한화의 제조 역량을 기반으로 투자와 고용 창출을 통해 미국 방위산업 기반을 강화하겠다는 약속을 지켜나가고 있다"며 "미국 탄약 산업 역량을 높이는 동시에 양국 방산협력 확대에도 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com