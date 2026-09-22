이지메디봇, '유봇' 유럽 19개국 특허 등록

AI 핵심 요약beta
- 이지메디봇이 22일 유봇 특허를 유럽 19개국에 등록했다.
- 유봇은 자궁 위치를 직접 제어하는 수술용 로봇이다.
- 회사는 2027년 상반기 출시와 해외 인증을 준비한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유에스아이 자회사 이지메디봇이 자궁조작 수술용 로봇 '유봇(U-BOT)' 관련 특허를 유럽 19개국에 등록했다고 22일 밝혔다.
이번 특허는 자궁 거상 로봇과 제어 시스템에 관한 기술이다. 이지메디봇은 지난해 11월 유럽특허청(EPO)으로부터 해당 특허의 등록 결정을 받은 뒤 국가별 등록 절차를 진행해왔다. 최근 유럽연합(EU) 18개국과 영국에서 등록을 마쳤다.
유봇은 복강경 및 로봇 보조 산부인과 수술에서 자궁의 위치를 조절하고 유지하도록 개발 중인 자궁조작 수술용 로봇이다.
음성인식과 원격제어, 풋페달 기술을 적용해 집도의가 수술보조자에 의존하지 않고 직접 자궁의 위치를 제어할 수 있도록 설계했다. 회사는 이를 바탕으로 집도의 중심 자궁 제어 시스템을 구현할 계획이다.
이지메디봇은 현재 유봇의 국내 품목허가를 위한 전기·기계적 안전성 시험을 준비하고 있다. 사용적합성 평가와 품목허가 절차를 거쳐 2027년 상반기 제품 출시를 목표로 사업화를 추진한다.
지식재산권 확보도 이어가고 있다. 회사는 국내에서 특허 4건의 등록을 마쳤으며 올해 모듈 교체형 의료용 로봇 관련 신규 특허 1건을 추가 출원했다.
해외에서는 총 4건의 특허를 출원해 3건의 등록을 완료했고 1건은 등록을 기다리고 있다.
이지메디봇 관계자는 "국내 품목허가 이후 해외시장 진출을 위해 주요 목표 국가를 중심으로 특허권을 확보하고 있다"며 "허가 직후 미국 식품의약국(FDA) 인허가와 유럽 CE 인증 절차를 추진할 수 있도록 2027년 초부터 해외 인증을 위한 사전 준비에 착수할 예정"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com