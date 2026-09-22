[로펌이슈] 율촌·서울시e스포츠협회 맞손…선수·종사자 권익보호 법률 지원

AI 핵심 요약beta
- 율촌과 서울e스포츠협회가 22일 MOU를 체결했다.
- e스포츠 선수·종사자 권익 보호 법률 지원에 나섰다.
- 산업 성장의 법률·제도 이슈 공동 대응하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌과 서울특별시e스포츠협회가 e스포츠 선수와 종사자의 권익 보호를 위한 법률 지원에 나선다.
법무법인 율촌은 서울특별시e스포츠협회와 e스포츠의 문화적·산업적 가치 제고와 건강한 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 e스포츠 산업의 성장 과정에서 발생할 수 있는 다양한 법률·제도적 이슈에 공동 대응하고 e스포츠 생태계의 문화·산업적 기반을 강화하기 위해 마련됐다.
특히 선수와 종사자 등 e스포츠 구성원의 권익을 보호하고 산업 발전을 뒷받침하기 위한 실질적인 협력 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄다.
협약에 따라 서울특별시e스포츠협회는 e스포츠 현장에서 발생하는 각종 법률·제도적 수요에 전문적으로 대응할 수 있는 체계를 마련한다.
율촌은 법률 전문성과 다양한 산업 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 e스포츠 구성원의 권익 보호와 관련 제도 마련 등을 지원할 예정이다.
양 기관은 e스포츠가 건전한 여가문화이자 새로운 문화·산업 분야로 성장할 수 있도록 협력을 이어가기로 했다.
선수·종사자 등 e스포츠 구성원에 대한 법률 지원을 비롯해 안정적인 활동 환경을 위한 제도적 기반 마련, e스포츠 대회 운영 지원, 공익적 가치 실현 등 생태계 전반으로 협력 범위를 확대할 계획이다.
이개성 서울특별시e스포츠협회 회장은 "e스포츠는 이제 하나의 게임 콘텐츠를 넘어 스포츠와 문화, 산업이 결합된 새로운 분야로 성장하고 있다"며 "이번 협약을 통해 e스포츠 현장의 다양한 법률적 수요에 적극 대응하고 선수와 종사자를 비롯한 구성원들이 보다 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이원석 율촌 변호사는 "서울특별시e스포츠협회와 함께 e스포츠 생태계의 건강한 발전을 위한 협력의 첫걸음을 내딛게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "율촌이 보유한 전문적인 법률 역량과 다양한 산업 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 안정적인 e스포츠 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com