스마일게이트 퓨처랩, 성남시청소년청년재단과 창의교육 활성화 MOU

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 퓨처랩이 22일 성남시청소년청년재단과 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 창의교육 프로그램 공동 개발과 자원 연계를 추진했다.
- AI 영상 워크숍 성과를 바탕으로 협력 범위를 넓힐 계획이다.
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AI 창작 워크숍 등 협력 확대…진로교사 연수도 추진
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 퓨처랩은 성남시청소년청년재단과 성남 지역 청소년·청년의 창의교육 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
양 기관은 이번 협약을 통해 교육 프로그램을 공동 개발·운영하고 미래교육 콘텐츠와 인적·물적 자원을 연계하기로 했다. 교육 관계자의 전문성 향상을 위한 협력도 추진한다.
퓨처랩과 성남시청소년청년재단은 올해 상반기 청소년들이 인공지능(AI)을 활용해 영상을 제작하는 '청소년 AI 영상 창작 워크숍'을 공동 운영했다. 워크숍에서 제작된 작품 5편은 부산국제어린이청소년영화제에 출품됐다.
양 기관은 향후 관련 프로그램을 확대하고 성남 지역 진로교사 연수 등으로 협력 범위를 넓힐 계획이다.
오숙현 스마일게이트 퓨처랩 실장은 "성남시청소년청년재단과 협력해 미래세대가 자신의 가능성을 발견할 수 있는 창의 환경을 지속적으로 만들어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com