덱스터, 이엠텍아이엔씨와 AI 인프라 시장 진출 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오가 22일 이엠텍아이엔씨와 MOU를 체결했다.
- 양사는 큐브코어와 레드빗을 묶어 AI 인프라 시장에 진출한다.
- 덱스터는 IT 인프라 사업으로 수익다각화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오가 IT 하드웨어 전문기업 이엠텍아이엔씨와 기업용·AI 인프라 시장 진출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
덱스터의 자체 개발 스토리지 '큐브코어'와 이엠텍의 고성능 서버 '레드빗'을 패키지로 결합해 기업, 연구기관, 공공 분야의 컴퓨팅 인프라 수요에 대응한다. 양사의 맞춤형 설계 역량과 자체 개발 운영체제(OS)를 활용해 사용편의성과 비용효율성을 극대화하는 것이 목표다.
회사에 따르면 덱스터는 블록버스터 영화와 초고해상도 미디어아트 등 VFX(시각특수효과) 프로젝트에서 검증한 고성능 스토리지 브랜드 '큐브코어'를 론칭했다. 실시간 고강도 AI 연산 및 머신러닝을 위한 NVMe 올플래시 스토리지 'X 시리즈', 고성능 서버 가상화 솔루션 'E 시리즈', 대용량 백업·아카이빙에 최적화된 'D 시리즈' 등 수요 맞춤형 라인업을 갖추고 있다.
이엠텍은 자체 서버 브랜드 '레드빗'을 보유한 IT 하드웨어 전문기업으로, 엔비디아와 AMD GPU를 기반으로 한 고성능 그래픽 솔루션을 제공한다. 시스템 설계 및 하드웨어 최적화 분야에서 20년 이상의 기술 전문성을 축적해 GPGPU 기반 렌더링 서버, AI 딥러닝 머신, 고성능 워크스테이션 등을 공급해왔다.
두 회사는 2022년부터 전략적 협업관계를 구축해 '큐브코어'와 '레드빗'의 공동 R&D를 진행했다. 2023년에는 태국 종합 미디어 그룹 '칸타나'의 IT 인프라 구축 사업을 함께 수행하는 등 협력을 확장해왔다.
덱스터 김욱·강종익 대표는 "양사의 제품 설계 역량과 자체 개발 운영체제, 고객 워크로드 맞춤형 파인 튜닝을 통해 독보적인 사용편의성과 비용효율성을 갖춘 인프라를 공급할 수 있을 것"이라며 "국산 솔루션의 이점을 결합해 엔터프라이즈·AI 인프라 시장에서 장기적인 협업 모델을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
이엠텍 서영식 대표는 "하드웨어와 시스템 영역에서 양사의 전문성이 결합되어 B2B 시장에서 강력한 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "고객의 실제 워크로드에 최적화된 통합 솔루션을 제공함으로써 엔터프라이즈 및 AI 인프라 시장의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.
한편 덱스터는 최근 85억원 규모의 VFX 제작 신규 수주와 10억원 규모 증액 계약을 체결했으며, 향후 IT 인프라 사업을 통한 수익다각화를 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com