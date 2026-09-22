코렌스, 정부 인재육성 인증·일학습병행 우수사례 '2관왕'

AI 핵심 요약beta
- 코렌스가 22일 인적자원개발 우수기관 인증을 받았다.
- 코렌스는 PRMS와 NCS 교육으로 HRD 체계를 운영했다.
- 코렌스는 일학습병행 우수사례 장려상을 수상했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 자동차 부품 전문기업 코렌스가 정부의 인적자원개발 우수기관 인증을 획득하고 일학습병행 우수사례로 선정됐다.
코렌스는 고용노동부와 교육부, 산업통상부, 중소벤처기업부가 공동 인증하는 '2026년 인적자원개발 우수기관(Best HRD)' 중소기업 부문 신규 인증기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.
Best HRD는 채용·평가·보상 등 인적자원관리(HRM)와 교육훈련·경력개발 등 인적자원개발(HRD) 체계를 종합적으로 평가하는 제도다. 올해 민간 부문에서는 대기업 19곳과 중소기업 56곳 등 총 95개 기업이 인증을 받았다.
코렌스는 자체 HRD 플랫폼 'PRMS'를 활용한 교육 관리와 국가직무능력표준(NCS) 기반 현장 맞춤형 직무교육 등을 운영해왔다.
이 같은 인재육성 성과를 바탕으로 '2026년 일학습병행 우수사례 경진대회' 학습기업 부문에서도 한국산업인력공단 이사장상인 장려상을 수상했다.
코렌스는 향후 현장 중심 교육을 생산성과 기술·품질 경쟁력 향상으로 연결해 자동차 부품 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com