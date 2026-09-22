[특징주] 美 CPU주 급등에 기판株 동반 강세…코리아써키트 28%↑

AI 핵심 요약beta
- 미국 CPU주 급등에 22일 국내 기판주가 강세를 보였다
- 코리아써키트와 티엘비가 장 초반 급등세를 나타냈다
- AI 서버용 고사양 기판 수요 확대 기대가 작용했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
심텍·인터플렉스·대덕전자 등 기판주 동반 강세
AMD 9.95%·인텔 12.16%·Arm 17.16% 급등
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미국 증시에서 중앙처리장치(CPU) 관련주가 급등한 가운데 국내 기판주가 장 초반 동반 강세를 보이고 있다.
22일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시24분 기준 코리아써키트는 전 거래일 대비 28.68% 오른 6만7300원에 거래되고 있다. 티엘비는 전일대비 19.82% 상승한 4만5650원에 거래 중이다.
이외에도 심텍(17.98%), 인터플렉스(16.77%), 네오티스(16.65%), 대덕전자(14.92%), 뉴프렉스(13.13%), 해성디에스(9.41%), 아모그린텍(8.07%), LG이노텍(6.36%) 등이 강세를 나타내고 있다.
국내 기판주의 동반 강세는 간밤 미국 증시에서 CPU 관련 종목이 급등하면서 인공지능(AI) 서버용 고사양 기판 수요 확대 기대가 부각된 가운데 나타났다. 고성능 CPU와 AI 가속기에는 반도체 칩과 메인 기판을 연결하는 패키지기판이 사용되는 만큼 AI 서버 투자가 확대될수록 관련 기판 수요도 증가할 것으로 전망된다.
21일(현지시간) 뉴욕증시에서 AMD는 전 거래일 대비 9.95% 오른 615.52달러에 거래를 마쳤다. 인텔은 12.16%, Arm홀딩스는 17.16% 상승했다. 이에 미국 반도체주 흐름을 반영하는 필라델피아반도체지수도 4.29% 오른 1만2433.2를 기록했다.
최근 국내 PCB 업황에서도 AI 서버용 고부가 제품을 중심으로 수요 증가가 이어지고 있다. 국내 PCB 밸류체인 가운데 수주잔고를 공개하는 5개사의 수주잔고는 평균적으로 전년 대비 146% 증가했으며, 티엘비와 코리아써키트, 대덕전자 순으로 높은 증가세를 나타냈다. 특히 SoCAMM 등 고부가 제품 수주가 늘면서 관련 업체들의 제품 구성 개선과 실적 성장 기대가 높아지고 있다는 분석이다.
양승수 메리츠증권 연구원은 "올해에 이어 2027년 PCB 업사이클 역시 ABF와 SoCAMM이 주도할 것"이라며 ABF는 공급 부족을 바탕으로 판가 인상과 증설이 진행되고 있고, SoCAMM은 Vera CPU 출하 확대에 따른 물량 증가와 고객사 다변화로 성장 가시성이 높아질 것으로 전망했다.
nylee54@newspim.com