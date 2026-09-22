제네시스 GV80, 영화 '인턴' 등장…내달 하이브리드 출시

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 22일 영화 인턴에 GV80이 등장한다고 밝혔다.
- GV80은 한소희 차량으로 나와 주요 이동 공간이 됐다.
- 제네시스는 10월 GV80 하이브리드를 국내 출시한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스의 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) GV80이 영화 '인턴'에 등장한다. 제네시스는 영화 콘텐츠와 연계해 브랜드 접점을 확대하고 다음달에는 첫 하이브리드 모델인 'GV80 하이브리드'를 출시한다.
제네시스는 지난 16일 개봉한 영화 '인턴'에 GV80이 등장한다고 22일 밝혔다. GV80은 극 중 '선우' 역을 맡은 배우 한소희의 차량으로 등장해 선우와 '기호'가 함께 이동하고 대화를 나누는 주요 공간으로 활용된다.
영화는 오는 10월 16일부터 홍콩과 인도네시아, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남 등 아시아 9개국에서도 개봉할 예정이다.
제네시스는 10월 브랜드 첫 하이브리드 모델인 GV80 하이브리드도 국내에 출시한다. 차세대 2.5 터보 하이브리드 시스템을 적용해 합산 최고출력 352마력, 최대토크 54.0kgf·m를 발휘한다.
제네시스는 영화와 전시 등 문화 콘텐츠와의 협업을 확대해 국내외 고객과의 접점을 넓힐 계획이다.
chanw@newspim.com