핀텔, '다기능 무인교통단속장비' 혁신장터 등록

AI 핵심 요약beta
- 핀텔이 22일 다기능 무인교통단속장비를 혁신장터에 등록했다
- 장비는 꼬리물기와 신호·속도위반을 통합 단속한다
- 서울 강남 실증을 마치고 공공조달 사업화에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 영상분석 전문기업 핀텔이 '다기능 무인교통단속장비'를 조달청 혁신장터에 등록하고 공공조달 시장 진출을 본격화한다고 22일 밝혔다.
해당 장비는 지난 4월 경찰청 혁신제품으로 선정된 데 이어 이번 혁신장터 등록을 완료했다. 혁신장터 등록으로 수요기관의 직접구매가 가능해지며, 조달청 혁신제품 시범구매사업을 통한 공공기관 공급도 추진할 수 있게 됐다.
회사에 따르면 다기능 무인교통단속장비는 단일 카메라를 기반으로 교차로 내 차량의 움직임과 신호 상태를 분석해 꼬리물기, 신호위반, 속도위반을 통합적으로 단속한다. 기존 단속 기능에 교차로 내 차량 흐름과 정체 상황을 분석하는 기능까지 적용해 교통관리 분야로 활용 범위를 넓힐 수 있다.
핵심 기술은 핀텔이 독자 개발한 다중객체 추적 기술(PMOT)이다. 복잡한 도시 환경에서 여러 차량의 이동 경로를 지속적으로 추적한다. 핀텔의 PMOT는 글로벌 다중객체 추적 성능평가인 MOT 챌린지의 MOT16·MOT17·MOT20에서 1위를 기록했다.
핀텔은 경찰청과 함께 서울 강남구 국기원사거리에서 해당 장비의 시범운영을 진행해 지난 2월 실증을 완료했다. 현장 실증을 통해 장비의 교차로 적용 가능성을 확인한 후 혁신장터 등록까지 완료하면서 기술 실증에서 공공조달을 통한 사업화 단계로 진입했다.
핀텔 관계자는 "경찰청 혁신제품 선정에 이어 혁신장터 등록까지 완료하면서 다기능 무인교통단속장비가 실제 공공조달 시장에서 공급될 수 있는 기반을 마련했다"며 "현장 실증을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 시범구매와 수요기관 확대를 추진하겠다"고 말했다.
회사는 이번 혁신장터 등록을 계기로 서울·경기 등 꼬리물기 민원이 잦은 지역을 중심으로 조달청 혁신제품 시범구매사업 참여를 추진하고, 전국 지방자치단체 및 공공기관을 대상으로 수요처 확대에 나설 계획이다.
nylee54@newspim.com