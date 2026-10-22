라인게임즈, 협동 호러 게임 'QUIET' 데모 공개

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 22일 PC 게임 ‘QUIET’ 정식 데모를 공개했다.
- 정식 데모에는 이용자 피드백을 반영한 버그 수정과 최적화가 적용됐다.
- 신규 스테이지와 핼러윈 요소를 추가했으며 2027년 상반기 출시를 목표로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 22일 자체 개발 PC 게임 'QUIET'의 정식 데모를 스팀과 에픽게임즈 스토어에 공개했다.
정식 데모는 최근 종료된 스팀 플레이테스트에서 수집한 이용자 피드백을 반영해 버그를 수정하고 최적화 작업을 거쳤다.
신규 콘텐츠로 아케이드 스테이지 '덕 아웃'이 추가됐다. 최대 4인까지 즐길 수 있으며 우주선 콘셉트의 대기실 등 이용자 요청 사항도 반영됐다. 핼러윈을 맞아 특별한 시즌 요소도 선보인다.
'QUIET'는 지구에 불시착한 오리 외계인들이 집주인 할머니를 피해 탈출하는 설정의 협동 코미디 호러 게임이다. 싱글 플레이부터 4인 협력 플레이까지 지원한다.
앞서 진행한 스팀 플레이테스트에는 148개국 35만명이 참가했다. 라인게임즈는 10월 27일부터 11월 3일까지 '스팀 스크림 페스트'에 참여하며 2027년 상반기 글로벌 정식 서비스를 목표로 하고 있다.
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