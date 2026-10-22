유한양행, 다이소에 '더마푸라민Rx' 8종 출시…뷰티 유통망 확대

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 22일 더마푸라민Rx 신제품 8종을 다이소에 출시했다
- 판테놀과 병풀 성분을 활용해 민감·건조 피부 장벽을 관리한다
- 전 제품 자극 테스트를 완료하고 유통망 다각화로 사업을 강화한다
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클렌징부터 보습 제품까지 구성
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 더마 스킨케어 브랜드 '더마푸라민Rx'의 신제품 8종을 다이소에 출시했다고 22일 밝혔다.
이번에 선보인 '판테놀 베리어' 라인은 민감하고 건조한 피부의 장벽과 진정 관리에 초점을 맞췄다. 판테놀과 병풀 유래 유산균, 병풀 PDRN, 티트리오일 등을 조합한 '시카카밍 콤플렉스' 포뮬러를 적용했다.
제품은 앰플과 크림, 약산성 버블폼, 클렌징밀크, 크림미스트, 수분 로션, 올인원 멀티밤, 크림 마스크팩 등 8종이다. 세안부터 기초 보습까지 피부 타입과 관리 단계에 따라 선택할 수 있도록 구성했다.
'판테놀 베리어 앰플'은 50㎖ 용량의 고농축 제형이며, '판테놀 베리어 크림'은 60㎖ 용량에 판테놀 5%를 함유했다. 전 제품은 민감성 피부 자극 테스트를 완료했다.
유한양행은 제약 분야에서 축적한 연구 역량을 바탕으로 더마 스킨케어 제품을 개발하고, 다이소를 통해 소비자 접점을 넓힐 계획이다.
유한양행 관계자는 "더마 스킨케어를 10대부터 전 연령층이 부담 없이 접할 수 있도록 다이소 채널을 통해 선보이게 됐다"며 "현대인의 피부 고민에 실질적인 솔루션을 제공하는 국민 더마 브랜드로서 입지를 다져나갈 것"이라고 말했다.
유한양행은 비건 뷰티 브랜드 '딘시' 등 뷰티·헬스케어 제품군을 운영하고 있다. 앞으로 다이소와 올리브영, 글로벌 채널 등 온·오프라인 유통망을 다각화해 뷰티 사업을 강화할 방침이다.
sykim@newspim.com