유한양행, 창립 100주년 역사 담은 '유한 100년사' 발간

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 20일 창립 100주년을 맞아 100년사를 발간했다
- 100년사는 기업 역사와 연구개발 성과를 담은 3권으로 구성됐다
- 레이저티닙 개발과 글로벌 진출 및 미래 성장동력을 소개했다
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렉라자 개발·글로벌 진출 과정 기록
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 창립 100주년을 맞아 기업 역사와 연구개발 성과, 글로벌 제약사 도약을 위한 비전을 담은 '유한양행 100년사'를 발간했다고 20일 밝혔다.
책은 1926년 고(故) 유일한 박사의 창립 이후 유한양행의 주요 사업과 사회공헌 활동 등을 기록했다. 통사와 연구개발사, 기념 화보집 등 총 3권으로 구성됐다.
통사는 '민족기업 유한양행 탄생'부터 'R&D 중심 글로벌 제약기업을 향해'까지 10개 장에 주요 사건을 중심으로 한 100개 이야기를 담았다. 초창기 필수의약품 보급과 기업공개, 전문경영인 체제 정착, 기업 이윤의 사회 환원 등 경영의 변천사를 다뤘다.
연구개발사는 3개 장으로 구성해 주요 연구 성과와 제품 개발 과정을 정리했다. 특히 개방형 혁신을 통해 개발한 비소세포폐암 치료제 레이저티닙의 개발과 미국·유럽 시장 진출 과정을 조명했다. 레이저티닙의 국내 제품명은 '렉라자', 해외 제품명은 '라즈클루즈'다.
차세대 면역항암제와 대사질환 신약 후보물질, 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 확대 등 미래 성장동력도 소개했다.
기념 화보집에는 사료 수집 캠페인과 기념 콘텐츠 제작, 기념 제품 출시, 백일장·사생대회, 창립기념행사, 윌로우 하우스 개관 등 100주년 주요 사업을 사진과 함께 수록했다.
유한양행은 국내 주요 국공립 도서관과 대학 도서관 등에 책을 배포해 기업 역사와 창업정신을 공유할 계획이다.
유한양행 관계자는 "대한민국 제약·바이오 산업의 발전사이자 유일한 박사가 남긴 나눔과 정직의 가치를 되새기는 이정표"라며 "국민과 함께한 지난 100년의 신뢰 위에 인류 건강에 기여하는 새로운 약속의 100년을 만들어 가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com