에쓰오일, 제조 운영관리 시스템 고도화…샤힌 프로젝트에 적용

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생산·설비·안전 데이터 통합 관리…공장 운영 효율 개선

생성형 AI로 작업 위험요인 분석…사고 예방 기능 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에쓰오일(S-OIL)이 통합 제조 운영관리 시스템을 고도화하고 신규 샤힌 공장까지 적용 범위를 확대했다. 생산과 설비, 안전 데이터를 통합 관리하고 생성형 인공지능(AI)을 활용해 공장 운영 효율과 안전성을 높인다는 계획이다.

S-OIL은 통합 제조 운영관리 시스템 'S-imoms(S-OIL Integrated Manufacturing Operations Management System)'의 2·3단계 고도화 작업을 완료했다고 22일 밝혔다.

제조운영관리시스템 고도화.[사진=에쓰오일]

S-imoms는 생산·설비·정비·검사·안전 등 공장 운영 전반의 시스템과 데이터를 하나의 플랫폼으로 연결하는 디지털 전환 프로젝트다. 기존에 개별적으로 관리하던 데이터를 통합해 현장 상황을 신속하게 파악하고 의사결정에 활용할 수 있도록 설계됐다.

이번 2단계 고도화에서는 제조 기준정보 관리(mMDM), 설비 생애주기 신뢰성 관리(LRIS), 현장 운전점검(ORS) 등 주요 시스템 간 데이터 연계를 강화했다. 이를 통해 설비 운전 상태와 성능 정보를 통합적으로 분석하고 설비 신뢰성과 운영 효율을 높일 수 있도록 했다.

안전관리 기능도 확대했다. 공정안전·운영위험 관리 시스템(PSORMS)에 변경관리와 사고관리, 공정위험성평가 등 8개 모듈을 추가했다. 기존 디지털 작업허가 중심의 4개 모듈에서 관리 범위를 넓혀 작업 현장과 공정 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 관리하도록 했다.

특히 작업안전분석(JSA) 모듈에는 생성형 AI를 도입했다. 약 2800건의 표준 작업 위험성평가 데이터와 과거 사고 사례, 부상·사망 위험요인 등을 분석해 작업별 잠재 위험요인을 파악하고 대응 방안을 검토할 수 있도록 지원한다.

3단계에서는 상업가동을 앞둔 샤힌 공장으로 S-imoms 적용 범위를 확대했다. 신규 공장 가동 초기부터 표준화된 설비·운영 데이터를 활용할 수 있는 체계를 구축한 것이다.

심환승 S-OIL 공장혁신·조정부문장은 "이번 S-imoms 고도화와 샤힌 공장 확대 적용으로 생산·설비·안전 데이터를 연계하고 활용하는 역량을 강화했다"며 "앞으로도 데이터와 AI를 적극 활용해 현장의 안전성과 운영 효율을 높이고 임직원이 더욱 안전하고 효율적으로 일할 수 있는 지능형 사업장을 만들어 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com