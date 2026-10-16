에쓰오일, 하반기 생산직 신입사원 채용…21일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 에쓰오일은 16일 하반기 생산직 신입사원 공개채용을 시작했다
- 생산시설 운전과 소방·응급구조 분야 인재를 21일까지 모집한다
- 서류·필기·면접·체력검정을 거쳐 정규직 전환 여부를 결정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에쓰오일(S-OIL)이 올해 하반기 생산직 신입사원 공개채용을 진행한다.
S-OIL은 오는 21일까지 공식 채용 홈페이지를 통해 생산직 신입사원 지원서를 접수한다고 16일 밝혔다. 모집 분야는 생산시설 운전과 소방·응급구조 등 2개 분야로, 최종 선발된 인원은 주로 울산 온산공장 등에서 근무하게 된다.
생산시설 운전 분야는 고등학교 및 전문대학·대학교 졸업자와 2027년 2월 이내 졸업 예정자가 지원할 수 있다. 화공·기계·전기전자 관련 전공자와 가스·위험물·에너지관리 등 관련 자격증 소지자를 우대한다.
소방·응급구조 분야는 1급 또는 2급 응급구조사 자격증 보유자가 지원 대상이다. 응급구조학 전공자와 소방·응급구조 관련 경험자를 우대한다.
채용 절차는 서류전형과 필기시험, 인공지능(AI) 역량검사 및 1차 면접, 2차 면접과 체력검정 순으로 진행된다.
최종 합격자는 입사 후 집합교육과 현장교육을 거쳐 평가 결과에 따라 고용계약 갱신 여부가 결정된다. 이후 추가 6개월간 현장근무 및 평가를 거쳐 정규직 전환 여부가 결정된다.
S-OIL은 앞서 지난 14일 사무직 신입사원 공개채용 서류 접수를 마무리했다.
S-OIL 관계자는 "새로운 50년을 맞아 S-OIL의 안정적 운영과 안전을 함께 만들어 갈 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com