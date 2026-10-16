韓美 재무·통화당국 수장들, 방콕서 첫 '2+2' 회동...경제·금융협력 논의

이형일·신현송, 워시 연준 의장·브룩 재무부 부장관 면담

IMF·WB 연차총회 계기...최근 경제상황·양국 협력방안 논의

[방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 한미 경제·금융당국의 핵심 인사들이 태국에서 처음으로 '2+2' 형식으로 한자리에 모였다. 이들은 양국 재무당국과 중앙은행이 함께 최근 경제상황을 공유하고 경제·금융협력 방안을 논의했다.

국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 태국을 찾은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 16일(현지시간) 신현송 한국은행 총재, 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장, 프란시스 브룩 미 재무부 부장관과 4자 면담을 진행했다.

이형일(왼쪽부터 두 번째) 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일(현지시간) 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 '한-미 재무통화당국 2+2 면담'에 앞서 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.16 jongwon3454@newspim.com

이번 면담은 양국 재무당국과 중앙은행이 함께 참여하는 첫 2+2 형식의 만남이다. 이 부총리는 "양국 재무부와 중앙은행이 이러한 형태로 함께했다는 점에서 이번 면담이 특히 뜻깊다"고 평가했다.

한미 재무당국은 그동안 거시경제와 외환정책 분야에서 협의를 이어왔다. 지난해 10월 1일(한국시간) 발표한 환율정책 합의에서는 부당한 경쟁우위를 확보하거나 효과적인 국제수지 조정을 방해할 목적으로 통화가치를 조작하지 않는다는 기본 원칙을 재확인했다.

당시 양측은 외환시장 개입을 환율의 과도한 변동성과 무질서한 움직임에 대응하는 경우로 한정하고, 통화가치가 오르거나 내리는 방향에 관계없이 같은 원칙을 적용해야 한다는 데 동의했다. 거시건전성 조치나 자본이동 관련 조치도 경쟁적 목적의 환율을 목표로 해서는 안 된다는 점을 확인했다.

환율정책의 투명성과 당국 간 소통을 강화하기 위한 정보 공유에도 합의했다. 한국은 분기별로 대외 공개하는 시장안정조치의 월별 내역을 미 재무부에 비공개로 공유하고, IMF 양식에 따른 월별 외환보유액·선물환 포지션과 연도별 외환보유액 통화구성 정보를 공개하기로 했다.

이 같은 환율정책 합의는 관세 협상과 구분해 양국 재무당국 간 별도의 고위·실무급 협의를 거쳐 마련됐다. 이번에는 양국 중앙은행까지 함께하는 4자 면담을 통해 경제상황과 협력 방향을 논의한 것이다.

재경부 관계자는 "이번 면담은 양국 재정정책과 통화정책 간 정책조합(Policy Mix)을 강화하자는 취지"라며 "외부에서 금융충격이 발생했을 때 재정·통화당국 간 긴밀한 공조를 통해 보다 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 협력체계를 마련하는 데 의미가 있다"고 말했다.

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