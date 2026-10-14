이형일 부총리, G20·G7 회의차 '방콕행'...3대 신평사에 한국 경제 설명

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리가 14일 IMF·WB 총회와 G20·G7 회의 참석차 출국했다
- G20·G7 회의에서 글로벌 경제 현안을 논의하고 정책공조 강화를 추진한다
- 무디스 등 3대 신평사와 만나 한국 경제 기초체력과 정책 방향을 설명한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국, 사상 첫 한 해 두 차례 G7 재무장관회의 초청
IMF·주요국 재무장관 면담...글로벌 정책공조 강화
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 재무장관회의에서 글로벌 경제 현안을 논의하고 정책공조 강화에 나선다. 글로벌 3대 신용평가사와의 면담에서는 한국 경제의 기초체력과 정책 방향을 설명할 계획이다.
14일 재정경제부에 따르면 이 부총리는 태국 방콕에서 열리는 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회와 G20·G7 재무장관·중앙은행 총재 회의 등에 참석하기 위해 이날 출국한다. 지난 9월 취임 이후 한 달여 만에 다자 국제회의에 참석한다.
먼저 이 부총리는 15일 오전 올해 제3차 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석한다. 이번 회의는 12월 14~15일 예정된 G20 정상회의를 앞두고 미국 의장국이 주최하는 마지막 대면 재무장관회의다.
참석국들은 글로벌 경제 현안과 올해 논의 성과를 공유하고, 차기 의장국인 영국의 활동 방향 등에 의견을 나눌 예정이다.
같은 날 오후에는 G7 재무장관·중앙은행 총재 회의에 초청국 자격으로 참석한다. 한국이 한 해에 두 차례 G7 재무장관회의에 초청된 것은 이번이 처음이다. 지난 5월에 이어 다시 초청받은 것으로, 이 부총리는 글로벌 경제 현안 논의에 참여하고 G7 재무당국과의 협력을 강화할 방침이다.
17일 오전에는 국제통화금융위원회(IMFC) 회의에 참석한다. 세계경제 전망과 주요 경제 현안에 대한 IMF와 회원국들의 정책 대응 방향을 논의할 계획이다.
출장 기간 주요국과 국제금융기구 인사들과의 면담도 진행한다. IMF와 아시아개발은행(ADB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 중미경제통합은행(CABEI) 등 국제금융기구 총재를 만날 예정이다.
무디스와 피치, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 등 글로벌 3대 신용평가사 총괄과의 면담에서는 한국 경제의 기초체력과 정부 정책 방향을 설명한다.
이 밖에도 유로클리어 그룹 최고경영자(CEO)와 일본·영국·독일·호주·사우디아라비아·싱가포르·폴란드 등 주요국 재무장관을 만나 협력 방안을 논의할 예정이다.
jongwon3454@newspim.com