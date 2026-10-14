이형일, 베센트 美 재무장관과 첫 화상면담…경제·금융협력 강화 논의

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리는 13일 베센트 미국 재무장관과 첫 화상면담을 했다
- 두 장관은 한미 경제·금융 협력 관계의 중요성을 재확인했다
- 양국은 경제정책 현안을 공유하고 협력 강화 방안을 논의했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 스콧 베센트 미국 재무장관과 취임 후 처음으로 화상면담을 갖고 한미 경제·금융 협력을 강화하기로 했다.
13일 재정경제부에 따르면 이 부총리는 이날 오후 10시15분 정부서울청사에서 베센트 장관과 화상면담을 갖고 한미 경제·금융 협력 관계의 중요성을 재확인했다. 이번 면담은 이 부총리 취임 이후 베센트 장관과 가진 첫 공식 화상면담이다.
베센트 장관은 이날 이 부총리의 취임을 축하하면서 한미 경제·금융 협력 관계의 중요성을 강조했다. 이 부총리는 취임 축하에 감사를 표하고 앞으로 양국 재무장관 간 긴밀한 소통과 협력을 이어가기를 기대한다고 밝혔다.
두 장관은 양국이 공통으로 안고 있는 경제정책 우선과제와 한미 간 협력을 강화할 수 있는 방안에 대해서도 의견을 나눴다.
재경부 관계자는 "미국 등 주요국과의 경제·금융협력을 강화하기 위해 주요국 재무부와 지속 소통할 예정"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com