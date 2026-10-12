이형일 부총리 "기업 해외진출 총력 지원"...3조 규모 '해외건설펀드' 신설

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취임 후 첫 대외경제장관회의 주재

통상·공급망·실물금융 3대 리스크 점검

한중 FTA 후속협상서 문화·금융 성과 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 12일 "통상네트워크를 다변화해 우리 경제의 외연을 확대하는 한편, 우리 기업의 해외진출을 총력 지원하겠다"고 밝혔다. 해외수주 지원을 위한 3조원 규모의 해외건설 신전략펀드 조성 계획도 제시했다.

이 부총리는 이날 정부서울청사에서 제274차 대외경제장관회의를 주재하며 이 같이 말했다. 취임 후 처음 주재한 대외경제장관회의다.

그는 "최근 우리 경제는 어려운 대외 여건 속에서도 수출이 견조한 흐름을 이어가며 성장을 뒷받침하고 있다"고 진단했다. 지난 8월 경상수지가 461억1000만달러 흑자를 기록하며 40개월 연속 흑자를 이어간 점도 언급했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제274차 대외경제장관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.12 gdlee@newspim.com

다만 "우리 경제를 둘러싼 대외 불확실성은 여전히 높은 상황"이라며 통상 질서 변화와 공급망 불안, 실물·금융시장에 걸친 잠재 리스크에 대응하겠다고 강조했다.

통상 분야에서는 무역 블록화와 대미 통상현안, 유럽연합(EU)의 산업보호조치 강화를 주요 위험 요인으로 꼽았다. 주요국과의 통상현안을 면밀히 점검하고 협력을 강화하는 동시에 통상네트워크를 다변화하겠다는 방침이다.

진행 중인 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상에 대해서는 "호혜적 시장개방 원칙에 따라 문화·금융 등 분야에서 실질적인 성과를 이끌어내 우리 기업의 해외진출 여건이 개선될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

해외건설 지원과 관련해서는 "우리 기업의 해외수주 지원을 위해 3조원 규모의 해외건설 신전략펀드를 신설하겠다"며 개발과 건설, 유지보수를 묶는 패키지형 수주를 확대하겠다고 밝혔다.

정부는 재정 1조원을 마중물로 국내외 자본을 모아 총 3조원 규모의 펀드를 조성할 계획이다. 해외수주가 국내 중소·중견기업의 기자재 납품과 장기 유지보수 참여로 이어져 지역경제 활성화와 국내 일자리 창출에 기여하도록 지원한다.

공급망 분야에서는 중동전쟁 장기화와 미중 갈등에 대비한 대응을 강화한다. 이 부총리는 "경제안보품목에 대한 국내생산, 비축 확대, 해외 생산능력 구축, 수입 다변화 등 공급망 안정화를 지속 추진하겠다"고 말했다.

이어 "고위급 정상외교를 통해 주요국과 경제 및 공급망 협력 기반을 구축하고, 정상외교의 주기적 점검을 통해 성과를 가시화해 나가겠다"고 밝혔다.

글로벌 고금리와 주요국 재정리스크, 인공지능(AI) 투자 조정 가능성도 잠재적 대외 위험으로 지목했다. 그는 "실물·금융 리스크를 선제 점검하고 시장안정 노력을 지속하겠다"고 강조했다.

이 부총리는 "정부는 '경제원팀'으로 대외 불확실성에 흔들림 없이 대응하고, 변화의 파고를 넘어 새로운 성장기회를 만들어 나가겠다"며 "오늘 논의한 과제들이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 차질 없이 준비해 나가겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com