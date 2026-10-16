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이형일, 싱가포르에 '테마섹 노하우' 공유 제안…韓 국부펀드 협력 시동

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  • 이형일 부총리는 15일 G20·G7 회의에서 공급망 안정과 AI 투자를 강조했다
  • 이 부총리는 중동전쟁발 물가·금리 대응과 글로벌 불균형 완화를 주문했다
  • 싱가포르·호주·독일과 국부펀드·핵심광물·피지컬AI 협력을 논의했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급망 회복력·AI 투자 강조…글로벌 불균형 대응 논의
호주와 핵심광물·독일과 피지컬AI 협력 방향 공유
한일 100억달러 통화스왑 연장…ADB와 후속 협력 점검

[방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 =글로벌 경제 현안과 금융협력 방안을 논의하기 위해 태국 방콕 출장길에 오른 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 공급망 안정과 미래 성장동력 확보를 위한 국제공조를 주문했다.

중동전쟁에 따른 공급망 교란과 고물가·고금리에 대응하면서 인공지능(AI) 등 신기술 투자에도 힘을 모아야 한다는 취지다.

16일 재정경제부에 따르면 이 부총리는 15일(현지시간) 방콕에서 열린 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석하고 주요국 인사들과 양자 면담을 진행했다.

양자면담에서는 싱가포르에 전략형 국부펀드 추진을 위한 테마섹(Temasek Holdings)의 운용 경험 공유를 제안했다. 호주·독일과는 핵심광물 공급망과 피지컬AI 등 분야에서 협력 방향을 모색했다.

태국 방콕을 방문 중인 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 10월 15일(현지시간) 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재와 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.16 jongwon3454@newspim.com

◆ 공급망·AI 투자 강조...글로벌 불균형에 거시정책·구조개혁 주문

이 부총리는 G20 회의에서 중동전쟁 등 지정학적 긴장에 따른 공급망 교란과 고물가·고금리 대응을 세계경제의 주요 과제로 제시했다. 인공지능(AI) 등 신기술 변화에 맞춘 새로운 성장동력 발굴도 필요하다고 강조했다.

이에 대응해 G20 국가들이 공급망 회복력을 높이고 취약계층을 보호하는 한편, 미래 성장동력에 적극적으로 투자해야 한다고 주문했다.

내년에는 한국이 미국·영국과 함께 G20 트로이카를 구성하는 만큼 세계경제의 안정적 성장에 기여하겠다는 뜻도 밝혔다. 트로이카는 전임·현임·차기 의장국이 핵심 의제의 연속성을 유지하고 정책을 조율하는 협력체계다.

같은 날 저녁에는 초청국 자격으로 G7 회의에 참석했다. 한국이 한 해에 두 차례 G7 재무장관회의에 초청된 것은 이번이 처음이다.

이 부총리는 일부 국가의 대규모 경상수지 흑자와 다른 국가의 적자 누적으로 나타나는 글로벌 불균형을 완화하려면 폭넓은 거시경제 정책과 구조개혁이 필요하다고 강조했다. G7 내부 협력과 함께 G20을 통한 포괄적인 공조도 중요하다는 입장이다.

아프리카를 주제로 열린 G7 부대행사에서는 균형 있는 성장과 국제 파트너십 강화 방안을 논의했다. 이 부총리는 투자와 부가가치 창출이 지속가능한 성장의 핵심 동력이라며 한국의 경제발전 경험을 바탕으로 협력을 이어가겠다고 밝혔다.

태국 방콕을 방문 중인 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 15일(현지시간) 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 존 힐리 영국 재무장관과 면담을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.16 jongwon3454@newspim.com

◆ 테마섹 경험 공유 제안...핵심광물·피지컬AI 협력도 논의

양자 면담에서는 국부펀드와 공급망, 첨단산업 등 분야별 협력 방안을 다뤘다.

이 부총리는 인드라니 투라이라자 싱가포르 재무부 제2장관에게 한국이 추진 중인 전략형 국부펀드와 관련해 테마섹의 경험과 노하우를 공유하고 협력을 강화하자고 제안했다. 라자 장관도 이에 호응했다.

테마섹은 싱가포르 정부가 보유하던 기업 지분과 자산을 상업적으로 운용하기 위해 1974년 설립한 투자회사다. 정부가 소유하지만 투자전략과 개별 투자 판단은 독립적으로 수행한다.

한국과 싱가포르는 내년 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의 공동 의장국으로서 역내 금융협력도 강화하기로 했다. 영국과는 내년 G20 재무트랙 운영과 청년 고용 등 경제 회복력 강화를 위한 협력 방향을 논의했다.

짐 차머스 호주 재무장관과의 면담에서는 에너지·핵심광물 공급망의 주요 협력국이라는 점을 재확인했다. 이 부총리는 2021년 11월 국내 요소수 수급난 당시 호주가 긴급 물량 확보에 협조한 데 감사를 표했다.

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 태국 방콕에서 열리고 있는 '2026년 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회' 행사장 내부 전경 2026.10.16 jongwon3454@newspim.com

양국은 2021년 12월 핵심광물 공급망 협력 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다. 정부·기업·연구기관·금융기관 등이 참여하는 실무그룹을 통해 광물 개발·생산 분야 공동투자와 연구개발 사업 등을 발굴하기로 했다.

독일 측은 자동차·화학·제약 등 전통 산업에서 피지컬AI의 중요성이 커지고 있다며 첨단산업 경쟁력을 갖춘 한국과의 협력 강화를 희망했다. 이 부총리는 3대 메가프로젝트 등 한국의 주요 AI 투자 내용을 소개했다.

일본과는 기존 100억달러 규모의 통화스왑(통화 맞교환)을 2029년 11월까지 3년 연장하기로 합의했다. 2023년 12월 계약기간 3년으로 체결한 통화스왑의 올해 만기를 앞두고 규모를 유지하며 금융협력을 이어가기로 한 것이다.

칸다 마사토 ADB 총재와는 지난 9월 14일 방한 및 대통령 예방 당시 논의한 AI·핵심광물·원전 분야 협력의 후속 조치를 점검했다. 이 부총리는 정상외교 성과가 구체적인 협력사업으로 이어질 수 있도록 ADB의 적극적인 역할을 요청하고, 한국 인력의 ADB 진출 확대를 위한 지원도 당부했다.

jongwon3454@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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