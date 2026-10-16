北 "그을음 없어 극초음속 비행 의심"… 국방부 "그게 국산 내열소재 기술력"

北 미사일총국장, 韓 HGV 첫 시험발사 사진 문제 삼아

국방부 "극초음속 환경서도 그을음 없는 열방어 구현"

北, 韓 시험 나흘 뒤 동해상 탄도미사일 수발 발사

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 한국의 첫 극초음속 활공비행체(HGV) 시험발사를 두고 "비행체 표면에 그을음이 없다"며 실패 의혹을 제기했다. 국방부는 그을음이 없는 것이 오히려 국산 내열소재의 기술력을 보여준다며 북한 주장을 일축했다.

국방부 관계자는 16일 "HGV 시험발사에 대해 북한에서 그을음이 하나도 없다는 입장을 냈는데, 그게 기술이 아닌가 생각한다"고 말했다.

이 관계자는 "우리 군이 최초 시험발사한 HGV는 우수한 내열성을 갖춘 국산 내열소재를 기반으로 설계가 이뤄져 극초음속 환경에서도 그을음 없는 열방어 성능을 구현했다"고 설명했다. 이어 "향후 우리 군은 미래 안보의 핵심 전략자산인 HGV 무기체계와 관련 기술을 더욱 고도화해 나갈 계획"이라고 했다.

국방과학연구소가 지난 8일 이재명 대통령 참관 아래 해상 발사대에서 국산 극초음속 활공비행체(HGV)를 처음 시험발사하고 있다. [사진= 청와대] 2026.10.16 gomsi@newspim.com

앞서 장창하 북한 미사일총국장은 15일 조선중앙통신 기자와의 문답에서 청와대가 공개한 시험발사 사진을 거론하며 "초고온을 동반하는 극초음속 비행 환경을 지났다고는 믿을 수 없게 활공체 겉면에 그을음 하나 없고, 도장색이 깨끗한 것을 볼 수 있다"고 주장했다.

그는 "극초음속 활공비행체 시험을 해보지 못한 사람들은 비행체의 겉면에서 일어나는 변화를 알 수가 없다"며 "그 사진들은 비행체가 그들이 발표한 것과 달리 극초음속 비행을 하지 못했을 수 있다는 증거가 될 수 있다"고 했다. 또 "많은 국방기술 전문가들에게 한국이 공개한 사진과 분명치 못한 발표 내용은 여러 가지 의혹을 불러일으키게 될 것"이라고 덧붙였다.

군은 지난 8일 이재명 대통령이 참관한 가운데 국산 기술로 개발 중인 HGV의 첫 시험발사를 실시했다. 군 당국에 따르면 활공체는 추진체와 분리된 뒤 계획된 극초음속 비행과 불규칙한 궤도 변경을 수행하고 지정된 목표에 탄착했다. HGV는 고속 비행 중 궤도를 바꿀 수 있어 탐지와 요격이 어려운 무기체계로 꼽힌다.

북한은 한국의 시험발사 나흘 뒤인 12일 동해상으로 탄도미사일 수발을 잇따라 발사했다. 북한은 지난달 20일 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 신형 극초음속 단거리미사일 '화성-11마'를 시험발사했고, 이달 3일에도 극초음속 중거리전략미사일을 발사했다고 밝힌 바 있다.

gomsi@newspim.com