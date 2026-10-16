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[ETF 시황] 방산·반도체 소부장株 강세에 ETF 10%대↑

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  • 16일 국내 ETF 시장에서 방산·반도체 소부장 ETF가 10%대 상승했다
  • 코스닥이 4%대 반등하며 레버리지 ETF도 수익률 상위권에 올랐다
  • 인버스 ETF는 약세를 보였고 KODEX 200에 자금이 가장 많이 유입됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KODEX 방산TOP10레버리지 10.97% 상승…전체 ETF 수익률 1위
PLUS AI반도체소부장액티브 10.62%↑, 반도체 관련 ETF 반등
코스닥150 레버리지 9%대 ↑, 삼성전자 인버스는 5.67% ↓

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 방산과 반도체 소재·부품·장비(소부장) 관련주가 강세를 보이면서 관련 ETF가 나란히 10%대 상승률을 기록했다. 전날 급락했던 코스닥 시장도 4%대 반등하면서 코스닥150 레버리지 ETF가 수익률 상위권에 올랐다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 'KODEX 방산TOP10레버리지'는 전 거래일 대비 10.97% 상승하며 전체 ETF 수익률 1위를 기록했다. 'PLUS AI반도체소부장액티브'도 10.62% 오르며 뒤를 이었다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.05% 상승한 5668.05에 거래를 마쳤다. 코스닥도 4%대 상승하며 7거래일 만에 상승 전환했다. 전날 국내 증시 급락 이후 반발 매수세가 유입되면서 방산과 반도체 소부장 등 주요 업종에서 상승세가 나타났다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 99.77포인트(1.80%) 오른 5653.99으로, 코스닥은 전장 종가보다 11.35포인트(1.49%) 오른 772.17로 거래가 시작된 가운데 16일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1341.3원에 거래되고 있다. 2026.10.16 khwphoto@newspim.com

방산 관련 ETF는 주요 방산주의 동반 상승에 힘입어 높은 수익률을 기록했다. 방산 기업을 편입한 레버리지 상품의 상승 폭이 확대되면서 'PLUS K방산레버리지'도 9.54% 올랐다. 방산 관련 레버리지 ETF 2개가 전체 수익률 상위 5개 상품에 포함됐다.

반도체 업종에서는 대형주보다 일부 소부장 종목의 상승 폭이 컸다. 삼성전자는 2%대 상승하고 SK하이닉스는 강보합에 머문 반면, 전날 낙폭이 컸던 반도체 장비·소재·부품 관련주가 반등하면서 관련 ETF 수익률을 끌어올렸다.

코스닥 시장에서도 전날 하락했던 시가총액 상위 종목을 중심으로 매수세가 유입됐다. 주요 종목의 반등으로 코스닥 지수의 상승 폭이 확대되면서 장중 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

이에 따라 코스닥150 지수의 일일 수익률을 두 배 수준으로 추종하는 레버리지 ETF도 강세를 보였다. 'HANARO 코스닥150선물레버리지'는 9.97%, 'KIWOOM 코스닥150선물레버리지'는 9.35% 상승했다. 전체 ETF 수익률 상위 5개 상품 가운데 4개가 레버리지 ETF로 나타났다.

반면 국내 증시 하락에 투자하는 인버스 ETF는 약세를 보였다. 'PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X'는 5.67% 하락했고, 'TIGER 코스닥150선물인버스'도 5.13% 내렸다. 'KIWOOM 코스닥150선물인버스'와 'RISE 코스닥150선물인버스'는 각각 5.05%, 4.90% 하락했다.

전체 ETF 가운데 하락률이 가장 높은 상품은 'ACE MSCI인도네시아(합성)'로 10.87% 내렸다. 테마별로는 화장품 관련 ETF의 상승세가 두드러졌다. 이날 화장품 테마는 6.25% 상승하며 전체 테마 수익률 1위를 기록했다. 개별 상품 가운데 'SOL 화장품TOP3플러스'는 7.06% 올랐다.

IPO/M&A 테마도 6.18% 상승했으며 코스닥(5.56%) 등이 뒤를 이었다. 'UNICORN 포스트IPO액티브'는 6.18%, 'TIGER 코스닥액티브'는 6.09% 상승했다. 반면 하락률 상위 테마는 인도네시아(-10.87%), 원유·가스기업(-2.15%), 아메리카(-1.52%), 운송(-1.49%) 순이었다. 'TIGER 라틴35'는 1.52%, 'KODEX 운송'은 1.49% 하락했다.

ETF 자금 흐름에서는 국내 대표 지수형 ETF와 레버리지 상품으로 자금이 유입됐다. 'KODEX 200'에는 3264억원이 순유입되며 유입 규모가 가장 컸다. 이어 'KODEX 레버리지'(2531억원), 'KODEX 머니마켓액티브'(2185억원), 'TIGER 머니마켓액티브'(1824억원), 'KODEX 코스닥150레버리지'(981억원) 순이었다.

반면 'KODEX 200선물인버스2X'에서는 1177억원이 순유출됐다. 'KODEX 인버스'(-312억원), 'KODEX KOFR금리액티브(합성)'(-249억원), 'RISE 머니마켓액티브'(-200억원), 'HANARO 머니마켓액티브'(-200억원)도 순유출 상위권에 이름을 올렸다.

nylee54@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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