하이브랩, 베트남 K-뷰티 AI 커머스 플랫폼 '애픽' 출시

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현지 구매·행동 데이터 기반 제품 추천 서비스 제공

베트남 법인서 수입·판매…동남아·일본 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 기술기업 하이브랩이 베트남 시장을 겨냥한 K-뷰티 커머스 플랫폼 '애픽(aépick)'을 출시했다.

16일 하이브랩에 따르면 애픽은 베트남 소비자의 구매 패턴과 행동 데이터를 분석해 제품을 추천하는 AI 기반 커머스 플랫폼이다. 국내 K-뷰티와 헬스앤뷰티(H&B) 브랜드의 베트남 시장 진출을 지원하는 것을 목표로 한다.

애픽은 소비자의 재사용 의향과 실제 사용 경험, 현지 적합성, 가격 대비 만족도 등의 데이터를 분석해 제품을 추천한다. 하이브랩은 브랜드 인지도뿐 아니라 제품 품질과 현지 소비자 적합성 등을 고려해 입점 상품을 구성한다는 설명이다.

베트남 하노이에서 열린 K-뷰티 커머스 플랫폼 '애픽(aépick)' 팝업스토어에서 방문객들이 전시 공간을 둘러보고 있다. [사진=하이브랩]

하이브랩은 이날부터 오는 25일까지 베트남 하노이의 대형 쇼핑몰에서 애픽 오프라인 팝업스토어도 운영한다.

팝업스토어는 입점 브랜드별 전용 진열 공간 13개 섹션과 체험 공간으로 구성됐다. AI 기반 피부 성향 분석과 메이크업·퍼스널 컬러 워크숍 등의 프로그램을 운영한다. 베트남 여성의 날인 오는 20일에는 방문객을 대상으로 플라워 캔들 증정 행사도 진행할 예정이다.

이번 사업에는 하이브랩 계열사들이 함께 참여한다. 하이브랩이 플랫폼에 적용되는 AI 기술을 담당하고 베트남 현지 법인 하이브랩 비나는 플랫폼 운영과 상품 수입·판매를 맡는다. 자회사 링크스는 국내 브랜드와의 협업 창구를 담당하며 키스톤마케팅컴퍼니는 현지 마케팅을 지원한다.

하이브랩은 향후 싱가포르와 말레이시아, 인도네시아, 태국, 일본 등에 구축한 자회사 네트워크를 활용해 애픽의 사업 지역을 확대할 계획이다.

이번 팝업스토어에는 '정샘물(JUNG SAEM MOOL)', '데이지크(DASIQUE)', '3CE' 등 직수입 및 협업 브랜드가 참여한다. 회사는 향후 자체 초개인화 사용자환경·사용자경험(UI·UX) 솔루션 'AXIMO'를 애픽에 적용해 AI 기반 개인화 추천 기능을 고도화하고 소비자가 직접 참여하는 큐레이션 프로그램도 도입할 예정이다.

서종혁 하이브랩 대표이사는 "애픽(aépick)은 단순한 유통 플랫폼을 넘어 K-뷰티 브랜드가 베트남 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추게 만드는 강력한 교두보가 될 것"이라며 "고도화된 AI 기술과 그룹의 유기적인 밸류체인을 바탕으로 현지 소비자들에게 차별화된 뷰티 경험을 선사하고 글로벌 확장의 성공 모델을 완성해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

winter1004@newspim.com