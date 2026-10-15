하이브랩, 손정현 CFO·김현우 CHO 선임…IPO 준비 강화

AI 핵심 요약beta
- 하이브랩은 15일 손정현 CFO와 김현우 CHO를 선임했다.
- 손 CFO는 그룹 재무관리와 내부통제, 기업공개 업무를 총괄한다.
- 김 CHO는 인사전략과 조직운영을 맡아 인재 육성을 강화한다.
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재무·인사 부문 책임자 선임으로 경영관리 체계 정비
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 고객경험(CX) 기반 인공지능(AI) 기술 전문기업 하이브랩이 재무 및 인사 부문의 관리체계 강화를 위해 최고재무책임자(CFO)와 최고인사책임자(CHO)를 선임했다고 15일 밝혔다.
하이브랩은 손정현 재무기획실장을 사내이사(상무) 겸 CFO로 선임했다. 손 CFO는 삼일회계법인과 혜성회계법인을 거친 재무·회계 전문가로, 앞으로 그룹 재무회계와 내부회계관리 업무를 총괄하고 기업공개(IPO) 관련 업무를 담당한다.
하이브랩은 이번 선임에 맞춰 내부통제 기능을 강화하는 방향으로 조직을 개편했다. 손 CFO는 국내외 자회사를 포함한 그룹 전반의 재무관리를 총괄하며 재무관리 체계 정비를 추진할 예정이다.
이와 함께 김현우 피플실장을 CHO로 선임했다. 김 CHO는 인사정책과 조직운영 체계 개선, 인사전략 수립 등을 담당한다. 하이브랩은 재무와 인사 부문의 전문성을 높이고 인재 확보 및 육성 체계를 강화한다는 계획이다.
서종혁 하이브랩 대표는 "회계법인 출신 손정현 CFO를 영입해 재무·회계 전문성과 내부통제의 독립성을 높이고, 김현우 이사를 CHO로 선임해 인사·조직 부문의 관리체계도 강화했다"며 "해외 자회사를 포함한 그룹 전반의 관리체계를 지속적으로 정비해 나가겠다"고 말했다.
한편 하이브랩은 2021년 제일기획으로부터 전략적 투자를 유치했으며, 제일기획은 현재 2대 주주로 참여하고 있다. 최근에는 SK증권과 레이크우드파트너스가 공동 운용하는 펀드로부터 기업가치 1000억원을 인정받아 상장 전 투자유치(Pre-IPO)를 마쳤다.
하이브랩은 UX·UI 디자인, 게임, 웹·모바일 서비스, 브랜딩, 마케팅 등의 사업을 영위하고 있다. 국내 키스톤마케팅컴퍼니를 비롯해 일본, 싱가포르, 베트남, 말레이시아, 태국, 인도네시아 등에 자회사를 두고 있다.
nylee54@newspim.com