S-OIL, KTNF·GST와 AI 데이터센터 액침냉각 실증 추진

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서버·냉각유·장비 연계 통합 테스트 진행

신세계 I&C 데이터센터 적용 목표…국내 액침냉각 밸류체인 구축

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = S-OIL이 국산 서버 개발기업 KTNF, 액침냉각 장비 전문기업 글로벌스탠다드테크놀로지(GST)와 인공지능(AI) 데이터센터용 액침냉각 기술 실증에 나선다.

S-OIL은 KTNF·GST와 액침냉각 기술의 성능과 안정성을 검증하고 국내 액침냉각 공급망 구축을 위한 통합 실증 테스트를 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 협력은 AI 확산으로 데이터센터의 전력 소비와 발열 문제가 커지는 가운데 실제 상용 데이터센터 적용을 목표로 액침냉각 기술의 성능과 안정성을 검증하기 위해 마련됐다.

액침냉각은 서버 등 전자장비를 절연성 냉각유에 직접 담가 열을 식히는 기술이다. AI 데이터센터의 고성능 서버와 그래픽처리장치(GPU) 사용이 늘면서 기존 공랭식 냉각방식을 보완할 수 있는 기술로 주목받고 있다.

3사는 KTNF 본사에 위치한 마이크로 데이터센터에서 서버와 액침냉각유, 액침냉각 장비를 연계한 실증 테스트를 진행한다.

S-OIL은 자체 액침냉각유인 'S-OIL e-쿨링 솔루션'을 공급하고 성능 분석과 기술 자문을 담당한다. KTNF는 서버와 실증 환경을 제공하며 GST는 액침냉각 장비 운영과 성능 검증을 맡는다.

3사는 실증을 통해 실제 데이터센터 운영 환경에서 액침냉각 기술의 냉각 성능과 안정성, 운영 신뢰성을 검증할 계획이다. 향후 신세계 I&C 데이터센터 적용을 목표로 관련 기술의 상용화 가능성을 점검한다.

또 '서버(KTNF)-액침냉각유(S-OIL)-장비(GST)'를 연계한 국내 액침냉각 밸류체인을 구축해 향후 다양한 데이터센터 사업으로 협력을 확대할 방침이다.

KTNF는 서버 메인보드 설계·제조 기술을 보유한 국산 서버 전문기업으로 고성능 AI 및 데이터센터 서버를 공공기관과 국방, 금융권, 대기업 등에 공급하고 있다. GST는 반도체 제조용 스크러버와 칠러, 액침냉각 장비 사업을 영위하고 있으며 S-OIL과 관련 실증 프로젝트를 진행해왔다.

S-OIL 관계자는 "실제 상용 데이터센터 적용을 목표로 한 이번 실증을 통해 액침냉각 기술 경쟁력을 한층 강화할 것"이라며 "국내 기업들과 협력을 바탕으로 AI 데이터센터 생태계 조성과 액침냉각 시장 확대에 기여해 나갈 계획"이라고 말했다.

[사진=S-OIL]

heoneykim@newspim.com